Пригородные районы в Бурятии обрастают частными домами



За первый месяц 2024 года в Бурятии ввели в эксплуатацию 301 жилой дом (728 квартир) общей площадью в 59 600 квадратных метров. Этот показатель увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщили в пресс-службе Бурятстата.



На собственные и заёмные средства жители республики возвели 294 частных дома на 40 300 «квадратах». Это 67,6% от общего объёма. Треть (11 900 кв. м) находятся на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.



Основная доля (56,8%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (15,5%) и Тарбагатайский (11,5%), а также Заиграевский (5,1%) и Прибайкальский (1,7%).

