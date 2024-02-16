Пригородные районы в Бурятии обрастают частными домами

Активнее всего их строят в Иволгинском и Тарбагатайском
За первый месяц 2024 года в Бурятии ввели в эксплуатацию 301 жилой дом (728 квартир) общей площадью в 59 600 квадратных метров. Этот показатель увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщили в пресс-службе Бурятстата.
На собственные и заёмные средства жители республики возвели 294 частных дома на 40 300 «квадратах». Это 67,6% от общего объёма. Треть (11 900 кв. м) находятся на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.
Основная доля (56,8%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (15,5%) и Тарбагатайский (11,5%), а также Заиграевский (5,1%) и Прибайкальский (1,7%).
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