В улан-удэнском СИЗО№1 прошёл турнир по шахматам

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Молодые люди приняли активное участие в шахматном матче



В улан-удэнском СИЗО№1 сотрудники воспитательной службы учреждения провели турнир по шахматам среди несовершеннолетних, подозреваемых, обвиняемых и осужденных.



Ребята приняли активное участие в шахматном матче. По мнению сотрудников следственного изолятора достойно показали свои навыки, логику и стратегию, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

