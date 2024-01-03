В Бурятии спорят, верить ли ламам и шаманам



Многие поддержали это мнение «лайками». Впрочем, кто-то заявил, что нужно просто найти «своего» ламу, тогда и предсказания, мол, будут верными.





- Как ламы могут предсказывать? Они максимум могут посмотреть гороскоп на ваш год. Это не ясновидящие, не гадалки. От тех, кто берёт на себя такую ответственность, лучше бежать. Будущее многовариантно. А такие предсказатели настраивают вас на один сценарий – хорошо ещё, если хороший. От человека всё зависит – и только, – возразила другая подписчица.





Кстати, минувшей осенью представители местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» объяснили , почему к ним сегодня обращаются жители Бурятии. В первую очередь – в силу продолжения своей культуры и воспроизводства традиций, подчеркнули в МРОШ.



- Это то, чему научили детей их родители и чему научат последующее поколение. Во-вторых, это поиск душевного равновесия и гармонии и, в-третьих, просьба о помощи, – рассказали тогда на официальной странице «Тэнгэри» в «ВК». – Наши предки любой национальности обладали полностью экологическим сознанием, соблюдая каноны и поведенческие запреты в святых местах. Тем самым они выражали своё почтение хранителям местности. А нарушив правила и разгневав духов, люди понимали, что необходимо обратиться к шаману или другому священнослужителю.



Сегодня же многие не сразу осознают духовной дисбаланс, возникший из-за воздействия потусторонних существ, добавили в организации.



- К шаманам обращаются уже после пагубного воздействия духа, столкнувшись с «закрытием» дорог, проблемами со здоровьем, семейными, бытовыми или финансовыми трудностями. Когда у людей всё хорошо, они к шаманам не приходят, – констатировали в МРОШ.



Считается, что шаман при помощи своих родовых хранителей освобождает обратившихся к нему прихожан от разрушительного влияния сущностей.



- К сожалению, духовная оболочка человека может начать разрушаться из-за множества причин – это энергетическая грязь (бузар), воздействие сущностей, требование почитания от родовых предков и т. д. Если у него присутствует такой «корень» проблемы, то начинается духовная «деградация», проявляющаяся в виде различных сложностей. Такой «корень» не излечится в больнице, не исчезнет со временем, не перерастёт. Избавить от него может лишь священнослужитель. Шаман станет тем самым «проводником», ведущим человека к душевному равновесию и гармонии, – заключили в «Тэнгэри».



- Ламы – обычные люди. А их предназначение – нести философию буддизма, – высказалась одна из посетительниц паблика. – Считаю, к ним идут те, кто не умеет самостоятельно принимать решения и хотят перенести ответственность на другого человека. В случае неудачи скажут, что лама/шаман такой-сякой, наврал и т. д. Берите ситуацию в свои руки, обдумывайте, взвешивайте любые варианты. В дацан надо ходить за душевным покоем и умиротворением.