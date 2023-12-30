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Прогулки по Улан-Удэ. 100 кадров 2023 года

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Прогулки, говорят, полезны. Прогулки с фотоаппаратом полезны вдвойне. Расширяют кругозор, помогают освежить память... Что же там было в 2023-м?

- Бесконечная битва коммунальщиков с деревьями. Их пилят, а они растут, гады. Великая реконструкция теплосетей. Куда ни глянь – кругом экскаваторы. Снос старого. Возведение нового. Дождливое лето, тревожная большая вода. Череда грандиозных праздников. Шашлыки, парады, песни, плов. Свидетели Рёдан (кто это?). Возвращение «космонавтов». Передвижная колокольня. Паровоз Деда Мороза. Яблони привычно «зацвели» в декабре. Все уже привыкли к Бато и подсознательно ищут взглядом его афоризмы на всём. И, наконец, – улан-удэнцы узнали слово «мурал», – вспоминает фотограф Сергей Тарасенко.

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