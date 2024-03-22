Бурятия направит более 260 млн руб. на весенние полевые работы

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Сельхозтоваропроизводители получат субсидии до начала проведения работ



В 2024 году в Бурятии господдержка отрасли растениеводства на период проведения весенних полевых работ составит 266,1 млн. руб. Прежде всего это субсидия на проведение комплекса агротехнологических работ, средства которой позволят растениеводческим хозяйствам региона вовремя приступить к посевной.



- Мера хороша тем, что доводится до сельхозтоваропроизводителя до начала проведения весенних полевых работ, то есть в самое необходимое время для любого агрария. Средства могут быть направлены на усмотрение хозяйствующего субъекта: на приобретение семян, минеральных удобрений, средств химической защиты растений, на горюче-смазочные материалы, а также на повышение плодородия и качеств почв на площадях, занятых зерновыми и кормовыми культурами, т.е. часть затрат хозяйств государственной поддержкой возмещается, - заявил министр сельского хозяйства РБ Галсан Дареев.



В республике весенние полевые работы стартуют уже в мае. Плановая посевная площадь составляет 139,9 тыс. га, что выше уровня прошлого года на 17,8%. И в этом году, в республике посевные масличных культур (рапс и лен) увеличат в 20 раз до 3,2 тыс. га.



Как сообщили в министерстве сельского хозяйства РБ, по итогам 2023 года Бурятия собрала рекордный урожай зерновых – 140,6 тысяч тонн, что на 20% превысило сбор 2022 года и это самый высокий показатель в республике за последние 23 года. Обновлены исторические рекорды по урожайности зерновых культур – 20,7 ц/га.

