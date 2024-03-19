Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 реконструируют в 2028 году

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале марта проект реконструкции Улан-Удэнской ТЭЦ-2 выиграл в конкурсе Минэнерго по строительству новых объектов генерации. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал это «историческим событием».
На Улан-Удэнской ТЭЦ-2 построят новую турбину. Это будет современный энергоблок мощностью 65 МВт, что позволит обеспечить 240 ГКал тепловой мощности. Реконструкция частично решит вопрос с прогнозируемым дефицитом мощности в Бурятии.
ТЭЦ-2 строили в 1980-х годах, в 1991 году ввели в эксплуатацию первый паровой котел. Однако из-за развала СССР строительство не было завершено, и на сегодняшний день ТЭЦ-2 выполняет роль котельной. Между тем, в энергосистеме Бурятии, по прогнозам минэнерго России, складывается дефицит, который к 2028 году достигнет 1225 МВт. Реконструкция ТЭЦ-2 обеспечит растущие потребности Бурятии.
«В ближайшие годы в Бурятии планируется реализация новых крупных инвестиционных проектов, которые повлияют на темпы прироста потребления электрической энергии и мощности. Это строительство в Улан-Удэ межвузовского кампуса, театрально-культурного центра «Байкал», реализация программы комплексного территориального развития, перевод частного сектора на электроотопление. Положительная динамика энергопотребления также обусловлена развитием горнодобывающей отрасли в Бурятии. Без модернизации энергосистемы региона это было бы невозможно. Отмечу, что запуск обновлённого объекта ТЭЦ-2 планируется в конце 2028 года, - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
В министерстве уточнили, что работа по реализации проектов для энергетики Бурятии уже началась.