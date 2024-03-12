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Аграрии Бурятии побили рекорды по урожайности зерна, картофеля и овощей

Аграрии Бурятии побили рекорды по урожайности зерна, картофеля и овощей
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко

Подведены итоги 2023 года

В Улан-Удэ прошло расширенное агрономическое совещание по итогам 2023 года и планам на весенний полевой период текущего. Его участниками стали ведущие растениеводы, овощеводы и картофелеводы республики.

 - Бурятским аграриям в 2023 году удалось добиться отличных результатов. Вы побили сразу три рекорда, - сказал на совещании глава Бурятии Алексей Цыденов. - Валовой сбор зерна составил 140,6 тысяч тонн, что выше прошлогоднего результата на 20,5%. И это самый высокий показатель в республике за последние 23 года.

По словам Цыденова, обновлены исторические рекорды по урожайности зерновых культур – 20,7 центнера с гектара, картофеля – 150 центнеров с гектара и овощей – 314,1 центнеров с гектара,

- Это является для наших суровых природно-климатических условий очень серьёзным достижением, - подчеркнул глава.

В мае в республике начинаются весенние полевые работы. Плановая посевная площадь составляет 139,9 тыс. га, что выше уровня прошлого года на 17,8%. В этом году в республике посевные масличных культур (рапс и лен) увеличат в 20 раз до 3,2 тыс. га. Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке Медведчиково в Улан-Удэ завершено строительство первой очереди производственного комплекса по переработке семян масличных культур.

Глава Бурятии также наградил фермеров, агрономов, комбайнеров, механизаторов и других специалистов хозяйств, чьи результаты причастны к рекордным урожаям 2023 года.

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