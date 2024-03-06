В Бурятии определят лучших экспортёров

Заявки принимаются до 15 апреля



Открыт приём заявок на конкурс «Лучший экспортёр года Республики Бурятия». Победители республиканского этапа примут участие в окружном этапе конкурса в Дальневосточном федеральном округе. А лучшие в ДФО попадут во всероссийский финал по соисканию премии «Экспортёр года».



- Наши экспортёры ежегодно занимают призовые места на окружном и всероссийском этапах конкурса. В прошлом году Бурятия стала лидером в Дальневосточном федеральном округе, наши предприниматели заняли сразу 13 призовых мест, - рассказал председатель комитета внешних связей министерства экономики РБ Игорь Хальбаев. - Ежегодно увеличивается количество номинаций, в 2024 году добавлена новая номинация – «Лучший экспортёр в сфере электронной торговли».



Конкурс проводится отдельно для крупного бизнеса и представителей МСП, участие в нем бесплатное. Для участия необходимо подать заявку до 15 апреля по адресу: Haludorova.D@mecn.govrb.ru и заполнить анкету на сайте конкурса. Об этом сообщает министерство экономики РБ.



Возрастное ограничение: 18+.

