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В Бурятии в новом году подорожали овсянка, селёдка и огурцы

В Бурятии в новом году подорожали овсянка, селёдка и огурцы
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
А яйца в республике наконец-то стали дешевле

В Бурятстате рассказали, как в январе в республике изменились цены на продукты. Из овощей сильнее всего наценились свежие огурцы (в 1,3 раза) и помидоры (в 1,2 раза), виноград (в 1,2 раза), белокочанная капуста (на 17,2%), картофель (10,9%), морковь (8,9%), яблоки (8,6%), груши (5,8%), свёкла (5,5%) и чеснок (4,3%).

Кроме того, с наступлением нового года дороже стали различные  изделия из птицы (8,9%), овсяные хлопья (7,9%), сельдь солёная (6,8%), сухие приправы и специи (6,7%), мороженые кальмары (5,8%), детский творожок (5,7%), творог (4,6%), натуральный растворимый кофе (4,1%), говядина без костей (4%), плавленые сыры (3,9%), филе сельди солёное (3,8%), натуральный мёд (3,7%), манная крупа (3,6%), пшеничная мука (3,3%), пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% (2,9%), стерилизованное молоко (2,3%), оливковое масло (2,3%), а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (2,1%).

Зато в магазинах меньше просили за апельсины (на 3,1%) и замороженные ягоды (1,7%). Кроме того, снизились ценники на печенье (3%), кетчуп (2,4%), куриные яйца, ставшие в конце 2023-го одним из лидеров продовольственной инфляции (2,3%), чёрный байховый чай (2%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (1,9%), зелёный чай (1,9%), мороженую неразделанную рыбу (1,8%), подсолнечное масло (1,7%), сгущённое молоко с сахаром (1,6%), зефир и пастилу (1,6%).



продукты цены деньги Бурятстат

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