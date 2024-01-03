Яйца в Улан-Удэ дешевеют, но неохотно



Яйца, оказавшиеся одним из лидеров продовольственной инфляции ушедшего года в Бурятии, стали немного дешевле. «Байкал-Daily» вновь изучил цены на них в магазинах крупных местных ретейлеров (данные актуальны на 2 января).



Так, за десяток первой категории местного производства в одной из торговых сетей просят от 97 до 111 рублей. Те, что в пластиковой упаковке, дороже, нежели в крафтовой. Каретка отборных обойдётся уже в 124 рубля, а таких же из другого региона – в 165 рублей 50 копеек.



В другой сети за десяток отборных придётся выложить от 179 до 184 рублей, первой категории – от 154 до 169, а за каретку яиц от местного производителя – около 100. В магазинах ещё одного ретейлера стандартную упаковку отборных продают за 169-184, 10 штук первой категории можно взять за 152, их же со скидкой – за 139 рублей.



За

Путин, в свою очередь, пояснил, что спрос увеличился, а «объёмы производства – нет». За две недели стоимость яиц практически не изменилась. В середине декабря они даже стали темой для обсуждения во время общения президента РФ Владимира Путина с населением и журналистами. В ходе прямого эфира 14 декабря россияне поинтересовались у главы государства, откуда взялись такие ценники. Пенсионеры призвали их «пожалеть».Путин, в свою очередь, пояснил, что спрос увеличился, а «объёмы производства – нет».



