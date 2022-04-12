В Иркутской области сожгли угнанный автомобиль

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Один из угонщиков 12 раз привлекался к уголовной ответственности



11 апреля в Слюдянском районе Иркутской области вблизи пади Талой сгорел автомобиль «Жигули». Прибывшие на место оперативники установили, что машина числится в угоне.



В кратчайшие сроки угонщиков задержали. Ими оказались ранее судимые жители Иркутска в возрасте 32 и 38 лет. Один из мужчин привлекался к уголовной ответственности 12 раз, второй – 7.



- Выяснилось, что ночью они угнали отечественный авто с бульвара Рябикова в Иркутске и решили поехать на дачу. В районе посёлка Култук двигатель «Жигули» заглох. После того, как завести автомобиль не удалось, решив скрыть следы преступления, один из подозреваемых зажигалкой поджёг чехол сиденья. В результате возгорания автомобиль уничтожен огнём полностью, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



По факту поджога проводится поверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

