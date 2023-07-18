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На даче писателя Распутина на Байкале создают музейную экспозицию

На даче писателя Распутина на Байкале создают музейную экспозицию
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Здесь он написал одну из своих известных книг

На даче российского писателя Валентина Распутина в посёлке Порт Байкал в Иркутской области завершается создание музейной экспозиции. Реставрацию дома-летней кухни (поварни) провели сотрудники экспозиционного отдела «Музей В.Г. Распутина» Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

Дачу в Порту Байкал семья Распутиных приобрела в 1974 году. Она находится в 30 метрах от Байкала. Из окон дома видна Кругобайкальская железная дорога и берег озера. Именно там Валентин Распутин закончил повесть «Живи и помни» (1974, 12+), написал «Прощание с Матерой» (1976, 16+), этим местам посвятил несколько рассказов.

В начале ремонта дом находился в аварийном состоянии: провалился потолок, разрушилась кирпичная печь, вывернуло доски пола, частично были раздавлены стекла веранды, испорчено рубероидное покрытие крыши. Дому потребовалась полная реставрация, которая предусматривала обязательное сохранение неподверженных разрушению фрагментов: дверей, дверных колод, облицовочных досок, плахи пола, металлических деталей (петель, крючков, скоб, замков). Сейчас ремонтно-реставрационные работы практически завершены. Потолок и стены побелены, сложена печь. Интерьер восстановлен по воспоминаниям сына писателя – Сергея и родственников – Евгении Молчановой и Владимира Скифа, которые стали следующими владельцами дачи. На своём месте стоят предметы, которыми пользовался писатель. Это стол, кровать-топчан, коврик из куска линолеума, светильник с плафоном.

- В молодости, уже тогда ища одиночества, завёл я в Порту Байкал домик в одну комнатку с кухонькой, жизнь в которой в течение нескольких лет теперь вспоминаю как лучшее, по мне сшитое из всего, что выпало затем во многих поисках и бытовых одеждах, – писал Валентин Распутин в поздние годы.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, посетить дачу Валентина Распутина можно во время экскурсии ежегодно с июня по сентябрь.

Иркутская область Байкал музей литература

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