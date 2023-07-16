В Бурятии поддержали новый закон о Байкале















Ранее в телеграм-канале Алексей Цыденов

Ранее в телеграм-канале Алексей Цыденов сообщал, что законопроект спасёт Байкал от тотального загрязнения и поблагодарил депутатский корпус за то, что встали на защиту Байкала, на защиту людей.





В Бурятии выразили поддержку поправкам в закон об охране озера Байкал. В Улан-Удэ состоялся митинг в парке «Юбилейный», на котором жители прибайкальских районов Бурятии обсудили новую законодательную инициативу.- В конце «нулевых» годов и 2015 году были приняты решения, после которых жителям побережья Байкала стало очень трудно выживать, потому что многие виды хозяйственной деятельности оказались запрещены. Население стало уезжать из посёлков, - прокомментировал ведущий мероприятия, известный общественник Чингис Болотов.Митингующие объясняли собравшимся, что существующие запреты создают целый комплекс серьёзных проблем. Из-за запрета рубить лес невозможно заниматься строительством. Они препятствует развитию туристической, транспортной и коммунальной инфраструктуры. То же строительство автодороги на посёлок Новый Уоян становится невозможным, и жители республики, чтобы попасть в Северо-Байкальский район, вынуждены лететь самолётом, либо поездом совершать огромный крюк через Иркутскую область.Также запрет рубок создаёт угрозу пожаров. Там, где поселения вплотную примыкают к лесу – нельзя расчистить защитную зону, и лесной пожар мгновенно перекинется на дома, либо, наоборот, от пожара в посёлке загорится лес. Действующий закон создаёт жителям прибрежных районов трудности даже с захоронением умерших – ведь обустраивать новые кладбища взамен переполненных старых тоже запрещается. В итоге попираются уже конституционные права граждан.На митинг специально приехали представители прибрежных районов Бурятии – Прибайкальского, Баргузинского, Кабанского, - простые жители, общественники, муниципальные руководители. Они принесли плакаты с лозунгами «Байкал – это жизнь, Байкал – это люди!», «Баргузинцы за байкальский закон!», сельские главы выступили с речами.Инициативу поддержал известный эксперт-эколог, академик Арнольд Тулохонов, тоже взявший слово на митинге.- Под давлением этих жестоких ограничений, «экологического геноцида» стремительно сокращается население, прежде всего, прибайкальских районов Бурятии, в первую очередь жителей побережья. Нельзя пасти скот, ловить рыбу, в поисках работы уезжает молодёжь, - возмущался учёный, добавив, что завтра собирается вместе с главой Бурятии ехать по этому вопросу в Москву.На мероприятии присутствовали и представители властей республики. Министр природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева прокомментировала, что над подготовкой законопроекта, прошедшего первое чтение, её министерством велась большая работа, а также выразила возмущение, что ослабление природоохранных запретов уже начали толковать превратно.- Некоторые говорят, что на Байкале разрешили сплошную санитарную рубку – это же неправда, в законе этого нет. Вы его почитайте – сплошная рубка разрешена только для некоторых видов деятельности: это дороги, строительство очистных сооружений. Мы сами раскручиваем Байкал как точку туристического притяжения, но у нас развивается прежде всего «дикий туризм». Чтобы туристов звать, нужно сначала строить инфраструктуру, - заявила Наталья Тумуреева.Глава Бурятии Алексей Цыденов также присутствовал на мероприятии, посвящённом столь важной проблеме, и выступил с речью. В выступлении он отметил, что на Байкале некогда ввели слишком много ограничений, желая как лучше, в итоге получилось «как всегда». В результате накопилось много проблем, которые нужно решать.- Нам нужно строить очистные, но их построить нельзя, потому что не получается выделить земельный участок. Нужна дорога, нужна ЛЭП – это нельзя. У нас есть поручение президента – построить 22 очистные на Байкале – чтобы в поселениях чистились отходы. Нам нужно от пожаров защищаться, нужно, чтоб люди имели право жить на своей земле, - заявил Алексей Цыденов.