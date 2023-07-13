Глава Бурятии прокомментировал принятие законопроекта о сплошных рубках на Байкале

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Он поблагодарил депутатов Госдумы, принявших законопроект в первом чтении



Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил депутатов Госдумы за принятие в первом чтении законопроекта, согласно которому на Байкальской природной территории будут разрешены сплошные санитарные рубки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.



- В первую очередь, я хочу поблагодарить депутатский корпус, поскольку депутаты встали на защиту Байкала, на защиту людей. Тот законопроект, который принят в первом чтении, в первую очередь, позволит защитить Байкал от максимально экстремального загрязнения шлам-лигнином, который накоплен на Байкальском ЦБК, так как там есть угроза селя. Сейчас этот законопроект позволяет сделать защиту, которая спасёт Байкал от тотального загрязнения, - заявил Алексей Цыденов.



В прибрежных районах республики 19 тысяч жителей подписались за внесение поправок в закон. Жители прибрежных районов Бурятии собрали 19 тысяч подписей за новую редакцию закона о Байкале.



- Я как общественный деятель многие годы борюсь не за себя, я представляю интересы всего нашего населения. Я не раз обращалась к тем, от кого зависит жизнь жителей побережья Байкала. И мы собрали 19 тысяч подписей в поддержку новой редакции закона о Байкале! Я обращаюсь ко всем противникам этого закона. Вы приезжайте - поживите там, где мы живём! Поймите нужды населения, - высказалась общественный деятель Галина Арсеньева.



- Жители, конечно, за то, чтобы были разумные ограничения. Вот те же дрова. Хоть будем сами заготавливать, - пояснил житель села Турка Прибайкальского района Валерий Базекин.



Глава Бурятии подчеркнул важность законопроекта для обеспечения высоких экологических требований для туризма.



- Туристы в основном едут на своих машинах, живут дикарями: естественные потребности – в кустах, мусор, кострища, ломаные кусты – дикий туризм приносит высокую антропогенную нагрузку на Байкал. Закон же позволяет создать качественную туристическую инфраструктуру в узколокализованных местах, которые были определены и законодательно закреплены ещё с 2007 года. Сейчас этот законопроект позволит создать условия, когда будет качественный, экологичный, чистый туризм, не допускающий загрязнения Байкала, не допускает неочищенных стоков и обеспечивает, в том числе, и обращение с отходами, - отметил Алексей Цыденов.



Законопроект был принят в первом чтении (из трёх необходимых) 11 июля. Документ предлагает внести поправки в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе».



Согласно тексту пояснительной записки, сплошные санитарные рубки леса на Байкальской природной территории будут разрешены до конца 2030 года по ряду оснований, в том числе при строительстве автодорог, селезащитных и других гидротехнических сооружений, противопожарных разрывов и др. В связи с этим необходимо будет увеличить объёмы мероприятий по лесовосстановлению.

