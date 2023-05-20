Шесть игорных заведений накрыли в Бурятии с начала года

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Следственными органами возбуждено 4 уголовных дела



Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике в текущем году пресекли деятельность шести нелегальных игорных заведений.



- Из незаконного оборота изъяты 277 единиц игрового оборудования, в том числе, мониторы и системные блоки, игровые автоматы, покерные столы и рулетка, а также более 1,2 миллиона рублей, - сообщают в МВД по Бурятии.



За 4 месяца этого года следственными органами возбуждено 4 уголовных дела по выявленным полицейскими фактам незаконной организации и проведения азартных игр.



В МВД по Бурятии напомнили, что за организацию и проведение азартных игр вне игорных зон, а также систематическое предоставление помещений для противоправной деятельности предусмотрена уголовная ответственность.



- Сообщить об известных Вам фактах организации и проведения незаконной игорной деятельности можно по телефонам: 29-28-92, 29-21-25, или 102 (112), - отметили в министерстве.

