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Шесть игорных заведений накрыли в Бурятии с начала года

Шесть игорных заведений накрыли в Бурятии с начала года
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Следственными органами возбуждено 4 уголовных дела 

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике в текущем году пресекли деятельность шести нелегальных игорных заведений.

- Из незаконного оборота изъяты 277 единиц игрового оборудования, в том числе, мониторы и системные блоки, игровые автоматы, покерные столы и рулетка, а также более 1,2 миллиона рублей, - сообщают в МВД по Бурятии.

За 4 месяца этого года следственными органами возбуждено 4 уголовных дела по выявленным полицейскими фактам незаконной организации и проведения азартных игр.

В МВД по Бурятии напомнили, что за организацию и проведение азартных игр вне игорных зон, а также систематическое предоставление помещений для противоправной деятельности предусмотрена уголовная ответственность.

- Сообщить об известных Вам фактах организации и проведения незаконной игорной деятельности можно по телефонам: 29-28-92, 29-21-25, или 102 (112), - отметили в министерстве. 
полиция

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