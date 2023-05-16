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В Бурятии до +17 градусов

В Бурятии до +17 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 мая в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по трассе БАМ местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 12, днём до 15-17 м/с. Температура днём +12,+17, местами +5,+10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +14,+16.
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