В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 мая в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по трассе БАМ местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 12, днём до 15-17 м/с. Температура днём +12,+17, местами +5,+10.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +14,+16.
В Бурятии до +17 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По улицам города проедут байкеры и поддерживающие мотодвижение
Спортсмены поборются за полмиллиона рублей
Победителей наградят дипломами и призами
Участники уберут территорию Гостиного двора
Мероприятие пройдёт во время чемпионата России по стрельбе из лука
Обряд подношения будет посвящён великим Хаатам
Городской спринт проведут на территории ВСГУТУ
Священнослужители сыграют буддийскую музыку
Концепцию развития разрабатывали в течении трёх лет
В IceМЕТР появилась книжная стойка
Он состоится в День пионерии
Жителей проконсультируют эпидемиологи
Это мешает играть местной детворе
Недостающую букву «З» вернули на место
Она обошлась более чем в 900 млн рублей