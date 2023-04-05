Он поможет в тушении пожаров
В Бурятию прибыл борт Ми-8 МЧС России.
- Вертолёт будет нести круглосуточное дежурство на территории республики для принятия оперативных мер по защите населённых пунктов и объектов экономики от природных пожаров, весеннего половодья и летних паводков, - сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии призывают жителей региона быть осторожными и соблюдать требования пожарной безопасности.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 4 апреля в республике введён особый противопожарный режим на территории всех районов. Исключение пока сделано для двух северных территорий - Северо-Байкальского и Муйского районов.
Пребывание граждан в лесах ограничено. Исключения составляют сквозной проезд по дорогам общего пользования и посещение мест массового отдыха.
Вертолёт Ми-8 МЧС России заступил на дежурство в Бурятии
Общество, Фото:
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