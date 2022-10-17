В Усть-Ордынском округе проходят юбилейные выставки районов

Общество, Фото: пресс-служба национального музея УОБО

Прошла презентация 4 туристических маршрутов в Аларском районе



Четыре туристических маршрута действуют в Аларском районе Усть-Ордынского Бурятского округа. Их презентация прошла 14 октября в национальном музее округа в рамках выставки, посвящённой 85-летнему юбилею УОБО и 100-летию Аларского района.



Краеведческий исторический экскурсионный автобусный маршрут «Дорогами Героев» включает посещение знаковых мест на малой родине героев Великой Отечественной войны и мемориального дома-музея первого секретаря Бурят-Монгольского областного комитета ВКП(б) Бурят-Монгольской республики Михея Ербанова. Этнографический маршрут «Полёт на лебедином крыле» протянут от посёлка Кутулик до села Аларь и включает в себя посещение Аларского дацана, памятника природы регионального значения «Баторова роща» и музея «Степная Дума». Туристско-экологический маршрут «Удивительное рядом» знакомит гостей со знаковыми местами территории района. Особым интересом пользуется культурно-познавательная экскурсия «Пешком по Кутулику». Маршрут разработан на основе известных очерков драматурга Александра Вампилова.



Напомним, цикл выставок «85-летию Усть-Ордынского Бурятского округа посвящается» начался в марте текущего года. Муниципальные районы УОБО поочерёдно представляют в национальном музее экспозиции, посвящённые истории и современному развитию территории.



По словам заместителя руководителя администрации УОБО Андрея Дмитриева, выставки Баяндаевского, Осинского, Боханского и Нукутского районов уже прошли, в ноябре запланирована выставка Эхирит-Булагатского района. Выставка Аларского района продлится две недели.



На выставке представлены работы аларских мастеров и художников, в том числе изделия из овечьей шерсти, выполненные в рамках проекта «Аларское руно». Также выставлены художественная микровышивка, изделия из бересты, дерева, куклы в национальном стиле. Одна стена выставочного зала занята лоскутным ковром – коллективной работой жителей района к 100-летию территории. Над созданием рукотворного лоскутного ковра работали 77 человек из всех 17 муниципальных образований района. Элементы изделия выполнены в разных техниках: аппликация, вышивка, художественная стежка, сухое валяние из шерсти.



Большой интерес посетителей вызвал издательский блок. Посетителям представлены книжные новинки, в том числе, фотоальбом, выпущенный к 85-летию Александра Вампилова.



Кроме того, в окружном центре в киноконцертном зале «Эрдэм» любительский театр «Провинциалы» из Аларского района представил театральную композицию об Александра Вампилове. Самодеятельные артисты показали отрывки из пьес. Любительский театр районной детской школы искусств имени А.Ф. Зонхоева представил спектакль по пьесе драматурга, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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