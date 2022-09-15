В Бурятии село год прожило без алкоголя

В годовщину этого важного события в селе открыли отремонтированный дом культуры
Ровно год назад, 11 сентября 2021 года, жители села Бом Мухоршибирского района Бурятии приняли решение отказаться от продажи алкоголя в своём поселении. Село было объявлено территорией трезвости.
На первую годовщину трезвости был открыт обновлённый дом культуры. Старое здание построено ещё полвека назад, в 1972 году. Небольшой ремонт проводили в 2018 году, а теперь провели капитальную реконструкцию. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделили 1 млн 808 тысяч рублей.
На открытие пригласили сотрудников Центра общественного здоровья и медицинской профилактики имени Бояновой. Это учреждение поддерживает практику трезвых сёл в республике.
- Мы здесь не случайно. Поскольку это территория, свободная от продажи алкоголя, которая входит в одну из восьми территорий с полным запретом на продажу алкоголя в нашей республики. Конечно, мы не могли не поддержать нашим единомышленников с таким прекрасным праздником, - пояснила врач-нарколог Анна Нагаслаева.
Кстати, решение о запрете алкоголя принималось на сельском сходе. Были разные мнения на этот счёт, однако в конечном итоге местные жители единогласно всё же приняли решение сделать село зоной трезвости.
- Жители улуса Бом одни из первых в нашем Мухоршибирском районе приняли очень важное, ответственное решение в части сохранения здоровья населения, подрастающего поколения и, конечно же, развития своего села, - сказал глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов.
Глава сельского поселения «Бомское» Бэликто Тыкшеев добавил, что село получило в подарок спортивный инвентарь на 24 тысячи рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2021 года в республике насчитывалось 10 «трезвых» сёл. Там местные жители на сельских сходах приняли решение отказаться от алкоголя, и владельцы магазинов пошли навстречу.
В апреле этого года Народный Хурал принял специальный закон о введении сухого закон в закаменских сёлах Утата и Далахай. Отдельный закон для них пришлось принимать, так как местные бизнесмены не хотели добровольно отказываться от торговли спиртным.
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