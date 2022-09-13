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В Бурятии стартует турслёт работников образования

В Бурятии стартует турслёт работников образования
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Заезды участников начинаются с 13 сентября

С 14 по 16 сентября в окрестностях села Калёново Иволгинского района Бурятии состоится XXIV республиканский туристский слёт работников образовательных организаций. Мероприятие будет посвящено Году культуры в Российской Федерации.

В программу слёта войдут: прохождение контрольно-туристского маршрута и дистанции-эстафеты «Великолепная четвёрка», ориентирование по выбору, ночное ориентирование и представление команд «Визитка». Также состоятся конкурсы туристского быта, туристской кухни, туристской песни у костра, туристских газет и «Краеведческий квиз».

Участие примут команды из Улан-Удэ и Иволгинского, Заиграевского, Селенгинского, Закаменского, Тункинского, Окинского, Мухоршибирского районов Бурятии. Лучшая команда будет представлять Бурятию в следующем году на всероссийском туристском слёте педагогов. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Бурятия Иволгинский район туристический слёт слёт туризм образование педагоги Здоровый образ жизни

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