Заезды участников начинаются с 13 сентября
С 14 по 16 сентября в окрестностях села Калёново Иволгинского района Бурятии состоится XXIV республиканский туристский слёт работников образовательных организаций. Мероприятие будет посвящено Году культуры в Российской Федерации.
В программу слёта войдут: прохождение контрольно-туристского маршрута и дистанции-эстафеты «Великолепная четвёрка», ориентирование по выбору, ночное ориентирование и представление команд «Визитка». Также состоятся конкурсы туристского быта, туристской кухни, туристской песни у костра, туристских газет и «Краеведческий квиз».
Участие примут команды из Улан-Удэ и Иволгинского, Заиграевского, Селенгинского, Закаменского, Тункинского, Окинского, Мухоршибирского районов Бурятии. Лучшая команда будет представлять Бурятию в следующем году на всероссийском туристском слёте педагогов. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
В Бурятии стартует турслёт работников образования
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