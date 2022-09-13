В Бурятии стартует турслёт работников образования

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

Заезды участников начинаются с 13 сентября



С 14 по 16 сентября в окрестностях села Калёново Иволгинского района Бурятии состоится XXIV республиканский туристский слёт работников образовательных организаций. Мероприятие будет посвящено Году культуры в Российской Федерации.



В программу слёта войдут: прохождение контрольно-туристского маршрута и дистанции-эстафеты «Великолепная четвёрка», ориентирование по выбору, ночное ориентирование и представление команд «Визитка». Также состоятся конкурсы туристского быта, туристской кухни, туристской песни у костра, туристских газет и «Краеведческий квиз».



Участие примут команды из Улан-Удэ и Иволгинского, Заиграевского, Селенгинского, Закаменского, Тункинского, Окинского, Мухоршибирского районов Бурятии. Лучшая команда будет представлять Бурятию в следующем году на всероссийском туристском слёте педагогов. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

