В Улан-Удэ стартовал чемпионат России по женской борьбе

В Улан-Удэ стартовал предолимпийский чемпионат России по женской борьбе. В первый день в ФСК с 11 до 17 часов пройдут квалификационные и отборочные схватки в утренней программе. Также состоятся полуфиналы в вечерней части с 19.00 до 21.00. Прямая трансляция на YouTube-канале федерации спортивной борьбы России.
Сегодня на ковёр выйдут 16 спортсменок из Бурятии. Они выступят в шести из 10 весовых категориях, сообщает оргкомитет чемпионата.
Отметим, билеты можно приобрести всем желающим. Справка на коронавирус не требуется.
Церемония открытия и финалы состоятся 12 мая. Чемпионат соберёт порядка 200 лучших спортсменок со всей страны.
Представительницы Бурятии:
50 кг
Бамбагаева Юлия
Хаптагаева Ринчима
Цыбенова Ханда
Санжиева Дарима
53 кг
Стальвира Оршуш
Бабинцева Александра
Адучиева (Менкенова) Нина
Ухеева Аяна
57 кг
Абзалова Наиля
Ологонова Ирина
59 кг
Цыремпилова Жаргалма
Цыденова Мунсэл
Фирсова Ульяна
Жамсаранова Эржэна
62 кг
Тукуренова Ульяна
Щербакова Анна
65 кг
Кузнецова Мария
Тамразян Кристина (Иркутская область - Бурятия)
Программа соревнований:
11:00 - 17:00 Квалификационные и отборочные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.)
19:00 - 21:00 Полуфинальные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.)
12 мая
11:00 - 15:00 Утешительные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.) и финальные схватки за III место.
18:00 - 18:40 Церемония открытия
18:40 - 21:00 Финальные схватки за первое место во всех весовых категориях
В 2020 году на чемпионате России, который проходил в Казани, бурятские борицы выступили успешно и завоевали пять медалей. Ульяна Тукуренова и Вероника Чумикова стали чемпионками. Серебро взяли Мария Кузнецова и Ирина Ологонова. Бронза была у Евгении Захарченко.
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