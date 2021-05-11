В Улан-Удэ стартовал чемпионат России по женской борьбе





Программа соревнований:





В 2020 году на чемпионате России, который проходил в Казани, бурятские борицы выступили успешно и завоевали пять медалей . Ульяна Тукуренова и Вероника Чумикова стали чемпионками. Серебро взяли Мария Кузнецова и Ирина Ологонова. Бронза была у Евгении Захарченко.





В Улан-Удэ стартовал предолимпийский чемпионат России по женской борьбе. В первый день в ФСК с 11 до 17 часов пройдут квалификационные и отборочные схватки в утренней программе. Также состоятся полуфиналы в вечерней части с 19.00 до 21.00. Прямая трансляция на YouTube-канале федерации спортивной борьбы России.Сегодня на ковёр выйдут 16 спортсменок из Бурятии. Они выступят в шести из 10 весовых категориях, сообщает оргкомитет чемпионата.Отметим, билеты можно приобрести всем желающим. Справка на коронавирус не требуется.Церемония открытия и финалы состоятся 12 мая. Чемпионат соберёт порядка 200 лучших спортсменок со всей страны.50 кгБамбагаева ЮлияХаптагаева РинчимаЦыбенова ХандаСанжиева Дарима53 кгСтальвира ОршушБабинцева АлександраАдучиева (Менкенова) НинаУхеева Аяна57 кгАбзалова НаиляОлогонова Ирина59 кгЦыремпилова ЖаргалмаЦыденова МунсэлФирсова УльянаЖамсаранова Эржэна62 кгТукуренова УльянаЩербакова Анна65 кгКузнецова МарияТамразян Кристина (Иркутская область - Бурятия)11:00 - 17:00 Квалификационные и отборочные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.)19:00 - 21:00 Полуфинальные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.)11:00 - 15:00 Утешительные схватки во всех весовых категориях (50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.) и финальные схватки за III место.18:00 - 18:40 Церемония открытия18:40 - 21:00 Финальные схватки за первое место во всех весовых категориях0+