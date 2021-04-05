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Спортсмен из Бурятии стал чемпионом России по универсальному бою

Спортсмен из Бурятии стал чемпионом России по универсальному бою
Общество,  Фото:предоставлено федерацией универсального боя Бурятии
Трое спортсменов из Бурятии отправятся на главные международные старты

Спортсмены Бурятии завоевали три медали чемпионата России по универсальному бою. Золото взял именитый спортсмен Даша Жамбалов (до 60 кг).

Второе место занял Виталий Ананин (до 90 кг). Тем самым он выполнил норматив мастера спорта.

Бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг завоевала Кристина Ткалева.

- Все финалисты и призёры отобраны на международные соревнования, такие как чемпионат мира и Европы, - сообщили в федерации универсального боя Бурятии.

В 2019 году Даша Жамбалов завоевал серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по универсальному бою.

Справка:

Универсальный бой – комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.

Первый этап представляет собой прохождение полосы препятствий. Она может состоять из 7-10 этапов в зависимости от возраста участников и ранга соревнований. В неё могут входить лабиринты, бумы, заборы, сетки, лестницы, барьеры и другие препятствия.

После прохождения полосы участники стреляют в цель из пневматического пистолета или пейнтбольного ружья. Затем следует метание в цель ножей. Участники моложе 13 лет вместо стрельбы и метания ножей мечут в цель теннисные мячи. Спортсмен, первым преодолевший полосу препятствий, получает 1 очко.

Через одну минуту после первого этапа следует второй, включающий в себя поединок на ринге или татами. В ходе поединка разрешаются удары, броски, удушения и болевые приёмы. Для участников до 13 лет ударная техника запрещена. Число раундов и их продолжительность зависят от возраста и квалификации участников, этапа соревнований и их ранга. За каждый выигранный раунд спортсмен получает 1 очко. В случае чистой победы встреча заканчивается досрочно. Победа в двоеборье присуждается бойцу, одержавшему досрочную победу на полосе препятствий или в поединке. В противном случае победителем становится спортсмен, набравший в сумме двух видов двоеборья большее число очков.
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