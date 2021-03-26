Рэпер Хаски из Бурятии выпустил трек «За Байкалом»

На трек планируется снять клип. Неделю назад Хаски опубликовал в соцсетях короткие видео-анонсы будущего клипа. В главной роли снялся рэпер Obladaet (Назар Вотяков), уроженец Иркутска. Хаски назвал его своим «земелей». В анонсе герой на снегоходе останавливается посреди снежного поля, раскалывает полено на две части и позирует на камеру.









В конце года вышел клип Хаски на один из треков альбома «Хошхоног», где были показаны руины антиутопического мира



