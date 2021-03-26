Рэпер Хаски из Бурятии выпустил трек «За Байкалом»

Рэпер Хаски (уроженец Бурятии Дмитрий Кузнецов) выпустил новый трек под названием «За Байкалом». На сингл, вышедший сегодня, 26 марта, уже отреагировал сайт Rap.ru.
«Рэпер с помощью монотонного флоу рассказывает о быте в российской глубинке. В чем Хаски по-прежнему нет равных, так это в умении создавать очень яркие и живые образы: О, корявые деревья, обнимайте гаражи / О, курительные смеси, окунайте в миражи / Ты стоишь, остекленев, и снаружи и внутри / И трава, остебленев, щекочет щиколотки», - отмечается на музыкальном сайте.
В первом куплете также не менее яркие образы:
«У тебя в желудке что, неведомый колодец?
Как ты осушил сейчас, всё это не коробить,
Да и я так пьян, будто полнеба пропил,
Я благодарю в твоём лице всех, кто ко мне был тёпел,
Горькие обиды опадают, как пиявки,
Пусть солнце-каравай шевелится на прилавке,
Пусть бабушка и дедушка присядут у калитки,
Пусть на мамином лице кипит уха улыбки».
Припев здесь следующий:
«За Байкалом лучше не светить хлебалом,
Говорят, здесь навалом у кого с башкой провалы,
Здесь живут таким макаром, как по зоновским лекалам,
Здесь не нужен ты и даром со своим репертуаром».
На трек планируется снять клип. Неделю назад Хаски опубликовал в соцсетях короткие видео-анонсы будущего клипа. В главной роли снялся рэпер Obladaet (Назар Вотяков), уроженец Иркутска. Хаски назвал его своим «земелей». В анонсе герой на снегоходе останавливается посреди снежного поля, раскалывает полено на две части и позирует на камеру.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее анонсировала выход нового трека Хаски о Байкале бурятская блогерша Вика Бельгаева (Вика Буза). Рэпер, в свою очередь, назвал её своей музой.
В сентябре 2020 года Хаски выпустил альбом, который назвал в честь бурятского блюда «Хошхоног».
В конце года вышел клип Хаски на один из треков альбома «Хошхоног», где были показаны руины антиутопического мира.
В 2018 году Хаски выпустил клип на трек «Поэма о Родине», который был снят в Улан-Удэ, в районе бараков посёлка Восточный, где вырос исполнитель.