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Рэпер Хаски из Бурятии выпустил трек «За Байкалом»

Рэпер Хаски из Бурятии выпустил трек «За Байкалом»
Общество, 
«За Байкалом лучше не светить хлебалом», - читает Хаски

Рэпер Хаски (уроженец Бурятии Дмитрий Кузнецов) выпустил новый трек под названием «За Байкалом». На сингл, вышедший сегодня, 26 марта, уже отреагировал сайт Rap.ru.

«Рэпер с помощью монотонного флоу рассказывает о быте в российской глубинке. В чем Хаски по-прежнему нет равных, так это в умении создавать очень яркие и живые образы: О, корявые деревья, обнимайте гаражи / О, курительные смеси, окунайте в миражи / Ты стоишь, остекленев, и снаружи и внутри / И трава, остебленев, щекочет щиколотки», - отмечается на музыкальном сайте.

В первом куплете также не менее яркие образы:

«У тебя в желудке что, неведомый колодец?
Как ты осушил сейчас, всё это не коробить,
Да и я так пьян, будто полнеба пропил,
Я благодарю в твоём лице всех, кто ко мне был тёпел,
Горькие обиды опадают, как пиявки,
Пусть солнце-каравай шевелится на прилавке,
Пусть бабушка и дедушка присядут у калитки,
Пусть на мамином лице кипит уха улыбки».

Припев здесь следующий:

«За Байкалом лучше не светить хлебалом,
Говорят, здесь навалом у кого с башкой провалы,
Здесь живут таким макаром, как по зоновским лекалам,
Здесь не нужен ты и даром со своим репертуаром».

На трек планируется снять клип. Неделю назад Хаски опубликовал в соцсетях короткие видео-анонсы будущего клипа. В главной роли снялся рэпер Obladaet (Назар Вотяков), уроженец Иркутска. Хаски назвал его своим «земелей». В анонсе герой на снегоходе останавливается посреди снежного поля, раскалывает полено на две части и позирует на камеру.


Как сообщал «Байкал-Daily», ранее анонсировала выход нового трека Хаски о Байкале бурятская блогерша Вика Бельгаева (Вика Буза). Рэпер, в свою очередь, назвал её своей музой.

В сентябре 2020 года Хаски выпустил альбом, который назвал в честь бурятского блюда «Хошхоног».

В конце года вышел клип Хаски на один из треков альбома «Хошхоног», где были показаны руины антиутопического мира.

В 2018 году Хаски выпустил клип на трек «Поэма о Родине», который был снят в Улан-Удэ, в районе бараков посёлка Восточный, где вырос исполнитель.
Хаски рэп клип
 
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