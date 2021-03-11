На этот раз спортсмены играли в классические шахматы
В Хабаровске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по классическим шахматам среди мужчин, проходивший с 1 по 9 марта, сообщает пресс-служба федерации шахмат Забайкальского края.
- Один из сильнейших забайкальских шахматистов, Дашгын Ибадов, ровно пройдя по дистанции и имея перед последним туром отрыв от преследователей в одно очко, казалось, уже практически обеспечил себе звание чемпиона. Но поражение лидера в заключительном туре позволило двум представителям Бурятии Антону Тугарину и Тамерлану Чындыгыру догнать забайкальского шахматиста. И чтобы выявить сильнейшего, пришлось играть дополнительно тай-брейк между этими участниками, по итогам которого Дашгын Ибадов завоевал звание чемпиона Дальневосточного федерального округа среди мужчин по классическим шахматам, а также путёвку в Высшую лигу чемпионата России, - рассказали в федерации.
По итогам соревнований по классическим шахматам Антон Тугарин стал обладателем серебряной медали, а Тамерлан Чындыгыр удостоился бронзовой награды. Напомним, что у Антона уже есть второе место блицтурнира.
Шахматисты Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО
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