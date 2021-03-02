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Шахматисты Бурятии выиграли 2 медали чемпионата ДФО

Шахматисты Бурятии выиграли 2 медали чемпионата ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба федерации шахмат РБ
Призёрами стали Антон Тугарин и Сойжина Комиссарова

В Хабаровске проходит чемпионат Дальневосточного федерального округа по трём видам шахмат. В первые дни соревнований шахматисты из Бурятии выиграли две медали.

Республику представляют юные шахматисты, а также опытный Антон Тугарин. Именно он принёс первую медаль в копилку сборной. В блицтурнире он до последнего тура претендовал на чемпионский титул, но ничья в 11-м туре не позволила ему занять первое место. В итоге у Антона Тугарина – серебряная медаль, а победу праздновал Олег Рычков из Хабаровского края, на счёту которого было 10 очков.

В рапид-турнире успешно выступили юные шахматисты Бурятии. 13-летняя Сойжина Комиссарова завоевала бронзовую медаль среди женщин, она по итогам 9 туров набрала 6 очков. Всего на пол-очка меньше взяла 14-летняя Дарима Саргаева, у которой седьмое место.

У мужчин в рапид турнире на медали претендовал Антон Тугарин. Он оказался в тройке спортсменов, которые набрали по 7 очков. К сожалению, дополнительный показатель отправил бурятского шахматиста только на четвёртое место. С 8 очками победил Максим Щукин из Приморского края. Успехом можно считать седьмое место у 14-летнего Тамерлана Чындыгыра, он набрал 6,5 очков. Двенадцатое место с 6 очками занял 14-летний Лев Сизов.

1 марта спортсмены республики вступили в девятидневный «марафон» по классическим шахматам, сообщает федерация шахмат Бурятии.
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