По предположению аналитиков, сокращение миграции не связано с введением ограничений из-за пандемии
Отток населения из Дальневосточного федерального округа значительно снизился в первом полугодии 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
- За январь-июнь 2020 года Дальний Восток покинуло 1657 человек, что почти в два с половиной раза меньше, чем в соответствующий период 2019 года. За январь-июль 2019 года миграционная убыль в ДФО составила 4 355 человек, - отметили эксперты «Востокгосплана».
Как сообщает пресс-служба минвостокразвития РФ, вместе с тем аналитики пояснили, что тенденция на сокращение миграции населения из ДФО началась до введения ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
- Миграционная динамика в первые два месяца 2020 года показывала положительные значения, и лишь незначительный отток в марте. Это позволяет предположить, что сокращение миграционного оттока не связано с ограничениями на передвижение граждан внутри страны, - заявили в Восточном центре государственного планирования.
В ДФО сократился отток населения в первом полугодии 2020 года
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