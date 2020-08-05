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В Улан-Удэ на ЕГЭ по русскому явились только два участника

В Улан-Удэ на ЕГЭ по русскому явились только два участника
Общество,  Фото:pixabay.com
Ранее, в первый день дополнительного периода, на экзамены в городе пришло пять человек

С 3 августа в Улан-Удэ начался дополнительный период сдачи экзаменов. В эти дни экзамены сдают те, кто по уважительной причине не смог принять участие в ЕГЭ основного периода и в резервные дни.

Так, 3 августа ЕГЭ сдавали 5 участников по трём предметам: историю сдавали 2 человека, литературу – 2 и английский (устно) – 1 человек.

Сегодня, 5 августа, ЕГЭ проходит только по русскому языку. На экзамен явились два участника. Следующие экзамены по английскому языку (письменно) и обществознанию пройдут 7 августа. 8 августа является резервным днем ЕГЭ по всем предметам.

Результаты экзаменов дополнительного периода станут известны не позднее 16 и 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

ЕГЭ Улан-Удэ образование
 
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