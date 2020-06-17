В регионе более 1200 человек выздоровели
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае на 17 июня достигло 2325 человек, из них 62 случая выявлено за сутки. Из них 1242 человека вылечены и выписаны из медицинских учреждений. По данным на 17 июня, всего в регионе зафиксированы 40 летальных случаев от коронавирусной инфекции.
Около 25 процентов всех работающих заболевших являются сотрудниками торговли общественного питания и сферы услуг.
В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 4880 случаев заражения COVID-19, за последние сутки выявлено 133 заболевших. Госпитализировано 3425 человек: 180 из них из обсерваторов, 1425 – вахтовики.
Выздоровело 1414 человек, умерло – 20.
- 21 скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19, - уточнили в региональном оперштабе.
В Бурятии на сегодня уже 2392 случая заражения коронавирусом. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1507 человек. Всего республике зарегистрировано 14 летальных случаев. Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью скончалась 88-летняя женщина.
В Забайкалье за сутки выявили 62 больных коронавирусом
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