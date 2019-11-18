Они должны быть посвящены поддержке семей при рождении детей
Конкурс на лучшую эмблему и слоган регионального проекта, направленного на поддержку семей при рождении детей, объявило министерство социальной защиты населения Республики Бурятия при поддержке комитета по информационной поддержке администрации главы РБ. Авторы лучших работ в двух номинациях (эмблема и слоган) будут награждены ценными призами.
Под эмблемой подразумевается условное изображение идеи в рисунке, которому присвоен тот или иной смысл. Под слоганом подразумевается лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, эффектную формулировку миссии и коммуникационной идеи проекта. Идеи, воплощённые в эмблеме и слогане, должны создавать положительное восприятие семей, решивших родить детей, молодых семей с детьми, а также многодетных семей.
Срок предоставления конкурсных работ – не позднее 28 ноября этого года на адрес электронной почты pressrb@mail.ru с пометкой «Конкурс». Итоги конкурса будут поведены 29 ноября конкурсной комиссией, сообщает пресс-служба минсоцзащиты.
В Бурятии объявлен конкурс на лучшие слоган и эмблему
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