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На открытие набережной в Ангарске приедет группа «Любэ»

На открытие набережной в Ангарске приедет группа «Любэ»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарского городского округа
Также в этот день состоится первый Ангарский полумарафон

В Ангарске 29 сентября пройдёт историческое для города событие – открытие набережной. Программа этого дня будет насыщена различными мероприятиями.

Главное место действий развернётся на Набережном бульваре. В 11:00 здесь стартует первый Ангарский полумарафон. Затем торжества продолжатся большой игровой интерактивной программой, которая начнётся в 15:30.

В 18:30 ангарчан ждёт театрализованное открытие – «Легенды реки Китой». А в 19:30 на сцену выйдет группа «Любэ» во главе с бессменным лидером Николаем Расторгуевым.

Завершится значимый для Ангарска день фейерверком в 21:10. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на руководителя её аппарата Александра Титова.

Возрастное ограничение 12+
Ангарск набережная концерт Любэ
 
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