На открытие набережной в Ангарске приедет группа «Любэ»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа

Также в этот день состоится первый Ангарский полумарафон



В Ангарске 29 сентября пройдёт историческое для города событие – открытие набережной. Программа этого дня будет насыщена различными мероприятиями.



Главное место действий развернётся на Набережном бульваре. В 11:00 здесь стартует первый Ангарский полумарафон. Затем торжества продолжатся большой игровой интерактивной программой, которая начнётся в 15:30.



В 18:30 ангарчан ждёт театрализованное открытие – «Легенды реки Китой». А в 19:30 на сцену выйдет группа «Любэ» во главе с бессменным лидером Николаем Расторгуевым.



Завершится значимый для Ангарска день фейерверком в 21:10. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на руководителя её аппарата Александра Титова.



Возрастное ограничение 12+

