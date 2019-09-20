Также в этот день состоится первый Ангарский полумарафон
В Ангарске 29 сентября пройдёт историческое для города событие – открытие набережной. Программа этого дня будет насыщена различными мероприятиями.
Главное место действий развернётся на Набережном бульваре. В 11:00 здесь стартует первый Ангарский полумарафон. Затем торжества продолжатся большой игровой интерактивной программой, которая начнётся в 15:30.
В 18:30 ангарчан ждёт театрализованное открытие – «Легенды реки Китой». А в 19:30 на сцену выйдет группа «Любэ» во главе с бессменным лидером Николаем Расторгуевым.
Завершится значимый для Ангарска день фейерверком в 21:10. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на руководителя её аппарата Александра Титова.
Возрастное ограничение 12+
На открытие набережной в Ангарске приедет группа «Любэ»
Общество, Фото:
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