Стал известен застройщик «Дальневосточного квартала» в Чите

За 27,2 млрд рублей

На выставке-форуме «Россия» в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики состоялось подписание соглашения с застройщиком «Дальневосточного квартала» в Чите – компанией «СЗ «ПРОЕКТ-С-47» (входит в структуру группы «Самолёт», которая в этом году вышла на первое место среди девелоперов по объёмам строительства в России). Проект будет реализован по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье».

Церемония подписания состоялась в присутствии главы минвостокразвития России Алексея Чекункова и губернатора Забайкальского края Александра Осипова, сообщает пресс-служба КРДВ.

- Реализация программы «Дальневосточных кварталов» - жилых комплексов по современным стандартам нацелена, прежде всего, на создание комфортных условий и повышение уровня жизни дальневосточников, - заметил Чекунков. - За десять лет планируем построить 1,8 млн кв. м жилья в семи регионах, при этом 1,2 млн. кв. метра жилья для социальных нужд. В общей сложности это почти 40 тысяч квартир, где смогут жить около 70 тысяч человек. Все площадки, где будут выстроены «дальневосточные кварталы», уже известны, определены застройщики.

Как сообщал «Байкал-Daily», работы по возведению «Дальневосточного квартала» в центре Улан-Удэ начнёт другой застройщик - группа компаний ПИК. Инвестиции составят около 30 млрд рублей.

Инвестиции в проект «Дальневосточного квартала» в Чите - 27,2 млрд рублей.

- Подписание соглашения – логичное продолжение нашей региональной экспансии в Дальневосточном федеральном округе, - отметил управляющий партнер и генеральный директор «Самолёт Страна» Александр Прыгунков. - Это уже четвертый наш проект на территории макрорегиона, после двух во Владивостоке и одного на Сахалине.

Инвестор сможет воспользоваться сокращенными процедурами согласования и утверждения документации по планировке территории, разрешению на ввод в эксплуатацию, а также широким набором налоговых льгот, сниженными в три раза страховыми платежами и административными преференциями.

Под комплексную жилую застройку в черте Читы выделены более 36,7 га. До 2033 года здесь будет поэтапно возведено 238 тыс. кв. м жилья, где смогут разместиться около 8 тысяч человек. Не менее 44 тыс. кв. м от общей площади квартир застройщик предоставит к выкупу для социальных нужд. Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства в объёме не менее 27 тыс. кв. метров должен состояться не позднее декабря 2026 года.

Первые этажи жилых домов займут коммерческие помещения – магазины, кафе, аптеки и объекты бытового обслуживания. Комплексная застройка также будет включать социальную инфраструктуру, в том числе два детских сада на более чем 600 человек и школу на 1100 учеников. Дополнительно застройщик разработает проект благоустройства набережной и озеленения территории.

В рамках программы «Дальневосточный квартал» современные жилые комплексы будут возведены в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Камчатском краях, Забайкалье, Бурятии и в Еврейской автономной области - в городах Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Хабаровск, Корсаков, Чите и Улан-Удэ.

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», мастер-план развития Читы является самым затратным в Дальневосточном федеральном округе. Второй по этому показателю - план социально-экономического развития Улан-Удэ до 2030 года.