В ходе проверок выявили грубые нарушения санитарного законодательства
В Улан-Удэ проверили три расположенных в центре города кафе китайской кухни: «Вкус Китая», «Wang`s» и «Чэнду». В ходе проверок выявили грубые нарушения санитарного законодательства, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
- На предприятиях нарушалась поточность технологических процессов. Не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, режимы мытья, дезинфекции посуды и инвентаря. Приём продукции и продовольственного сырья осуществлялся без маркировки и документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость. Не разработаны программы производственного контроля, ХАССП (мероприятия, обеспечивающие безопасность пищевой продукции – ред.). Не проводились мероприятия по дезинсекции, дератизации. Производство продукции осуществлялось в отсутствие технологической документации. В производственных помещениях не проводилась ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, у персонала отсутствовали сведения о прохождении медицинского осмотра, вакцинации, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
Управление Роспотребнадзора возбудило административные дела. Советский районный суд вынес постановления об административном приостановлении деятельности кафе китайской кухни «Вкус Китая» (улица Коммунистическая) и «Wang`s» (ул. Смолина) сроком на 90 суток.
Кафе китайской кухни «Чэнду» (ул. Смолина) назначено наказание в виде административного штрафа.
Два кафе китайской кухни в Улан-Удэ прикрыли за антисанитарию
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