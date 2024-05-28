В Улан-Удэ «управляшке» устроили нагоняй за плохую работу









«Управляшке» выдали предписания, обязав её убрать придомовую территорию и подъезды, вымыть там окна, отремонтировать их, привести в порядок водосточную систему и освещение, закрыть электрощитовые, а ещё – провести дератизацию и дезинсекцию в подвалах.Кроме того, прокуратура Советского района совместно с инспектором управления провела проверку по просьбе одного из жильцов дома № 2 на улице Воронежская. В итоге вскрылись нарушения в работе аварийно-диспетчерской службы УК. ООО внесли представление о недопущении нарушений обязательных требований и оштрафовали его на 50 тысяч рублей.Исполнение всех выданных предписаний находятся на контроле жилинспекции. Поскольку по полученным ранее управляющая компания так ничего и не сделала, материалы проверок направили в Госстройжилнадзор для составления протокола.