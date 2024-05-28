28 мая

27 мая

Популярное

В Улан-Удэ «управляшке» устроили нагоняй за плохую работу

В Улан-Удэ «управляшке» устроили нагоняй за плохую работу
Бизнес,  Фото:Администрация Улан-Удэ
На неё нажаловались местные жители

Жители микрорайона Стеклозавод засыпали управление муниципальной жилищной инспекции жалобами на местную управляющую компанию – ООО «Стекольное». Люди оказались крайне недовольны её работой. Сотрудники учреждения устроили проверку и нарушения подтвердились, сообщили в жилинспекции.  

«Управляшке» выдали предписания, обязав её убрать придомовую территорию и подъезды, вымыть там окна, отремонтировать их, привести в порядок водосточную систему и освещение, закрыть электрощитовые, а ещё – провести дератизацию и дезинсекцию в подвалах.



Кроме того, прокуратура Советского района совместно с инспектором управления провела проверку по просьбе одного из жильцов дома № 2 на улице Воронежская. В итоге вскрылись нарушения в работе аварийно-диспетчерской службы УК. ООО внесли представление о недопущении нарушений обязательных требований и оштрафовали его на 50 тысяч рублей.

Исполнение всех выданных предписаний находятся на контроле жилинспекции. Поскольку по полученным ранее управляющая компания так ничего и не сделала, материалы проверок направили в Госстройжилнадзор для составления протокола.

управляющие компании жалобы штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Предприниматели Бурятии отметили свой профессиональный праздник
Предприниматели Бурятии отметили свой профессиональный праздник
Бизнес, 24.05.2024
Они приняли участие в мастер-классах, посетили кондитерский цех и промышленного парка республики
Два кафе китайской кухни в Улан-Удэ прикрыли за антисанитарию
Два кафе китайской кухни в Улан-Удэ прикрыли за антисанитарию
Бизнес, 24.05.2024
В ходе проверок выявили грубые нарушения санитарного законодательства
В Иркутской области пенсионер отсудил у «управляшки» 100 тысяч рублей
В Иркутской области пенсионер отсудил у «управляшки» 100 тысяч рублей
Бизнес, 22.05.2024
Он пострадал после падения на скользком крыльце многоквартирного дома
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на директора «Красоты под ногами»
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на директора «Красоты под ногами»
Бизнес, 22.05.2024
Там возникла задолженность по заработной плате
Дети из Бурятии активно посещают сайты интернет-магазинов
Дети из Бурятии активно посещают сайты интернет-магазинов
Бизнес, 21.05.2024
Среди приложений в лидерах оказались видеоплатформы
В Бурятии открыли современное картофелехранилище
В Бурятии открыли современное картофелехранилище
Бизнес, 20.05.2024
Объём предприятия составит восемь тысяч тонн
Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал фотографии из Харбина
Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал фотографии из Харбина
Бизнес, 17.05.2024

Он примет участие в открытии российско-китайской выставки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^