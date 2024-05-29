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В Бурятии оператора связи оштрафовали на 1,8 млн за звонки от мошенников

В Бурятии оператора связи оштрафовали на 1,8 млн за звонки от мошенников
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Поверив аферистам, сельчанин лишился 105 тысяч рублей

В мае 2023 года жителю села Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии несколько раз звонили неизвестные. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что с банковских карт мошенники якобы пытаются снять деньги. Чтобы сохранить деньги, надо перевести сбережения на «безопасные» счета, убедили сельчанина звонившие.

В результате мужчина лишился 105 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что мужчине звонили с подменных номеров. При этом оператор связи не предпринял меры по прекращению данных услуг.

- По трём постановлениям прокурора мобильный оператор привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи». Юридическому лицу назначены штрафы в общем размере 1,8 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Решения суда пока не вступили в законную силу. 
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