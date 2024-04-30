30 апреля

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В Забайкалье у браконьеров забрали сеть, лодку и улов

В Забайкалье у браконьеров забрали сеть, лодку и улов
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мужчины ловили рыбу в запрещённый период

В Забайкалье задержали браконьеров.

В ночное время полицейские на реке Шилка возле села Шеметово Сретенского района обнаружили лодку, из которой двое мужчин вылавливали рыбу сетями.

- Задержаны 50-летний и 38-летний жители посёлка Чернышевск, которые в период, запрещённый к добыче водных биологических ресурсов, ловили рыбу, используя запрещённые орудия лова, - сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли сеть, резиновую лодку и незаконный улов, среди которого были щуки, караси, сазаны, чебаки.

По данному факту проводятся предварительная проверка. В действиях, задержанных усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», 
браконьерство Забайкальский край

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