В Забайкалье у браконьеров забрали сеть, лодку и улов

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчины ловили рыбу в запрещённый период



В Забайкалье задержали браконьеров.



В ночное время полицейские на реке Шилка возле села Шеметово Сретенского района обнаружили лодку, из которой двое мужчин вылавливали рыбу сетями.



- Задержаны 50-летний и 38-летний жители посёлка Чернышевск, которые в период, запрещённый к добыче водных биологических ресурсов, ловили рыбу, используя запрещённые орудия лова, - сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.



В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли сеть, резиновую лодку и незаконный улов, среди которого были щуки, караси, сазаны, чебаки.



По данному факту проводятся предварительная проверка. В действиях, задержанных усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»,

