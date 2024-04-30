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Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Происшествия,  Фото:Баунтовский районный суд
Молодой человек нарушал правила дорожного движения ещё будучи подростком
 
18-летнего жителя Баунтовского района Бурятии приговорили к обязательным работам за езду в нетрезвом виде.
 
Годом ранее, в феврале 2023 года, районная комиссия по делам несовершеннолетних привлекла к административной ответственности тогда подростка, не имеющего водительских прав и управлявшего автомобилем в нетрезвом виде.
 
Штраф в размере 30 000 рублей он так и не оплатил, однако на покупку старых «Жигулей», 40 000 рублей у молодого человека, едва достигшего совершеннолетия, нашлись.
 
Несмотря на то, что срок, административного наказания ещё не истёк, испечённый автовладелец вновь сел за руль нетрезвым. В марте этого года, выпив пива, молодой человек решил съездить на автозаправочную станцию, но его остановил патруль ГИБДД. Результат освидетельствования выявил алкогольное опьянение.
 
В судебном заседании автомобилист признал свою вину, раскаялся.
 
Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения». В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл признание вины, раскаяние, наличие на иждивении маленького ребёнка, молодой возраст. Отягчающих обстоятельств не установлено.

- Баунтовский районный суд признал гр. М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264.1 УК РФ, назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. Осуждённый также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, а автомобиль конфискован в доход государства, - сообщает пресс-служба суда.
Приговор суда не вступил в законную силу. 

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