Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду



18-летнего жителя Баунтовского района Бурятии приговорили к обязательным работам за езду в нетрезвом виде.



Годом ранее, в феврале 2023 года, районная комиссия по делам несовершеннолетних привлекла к административной ответственности тогда подростка, не имеющего водительских прав и управлявшего автомобилем в нетрезвом виде.



Штраф в размере 30 000 рублей он так и не оплатил, однако на покупку старых «Жигулей», 40 000 рублей у молодого человека, едва достигшего совершеннолетия, нашлись.



Несмотря на то, что срок, административного наказания ещё не истёк, испечённый автовладелец вновь сел за руль нетрезвым. В марте этого года, выпив пива, молодой человек решил съездить на автозаправочную станцию, но его остановил патруль ГИБДД. Результат освидетельствования выявил алкогольное опьянение.



В судебном заседании автомобилист признал свою вину, раскаялся.



Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения». В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл признание вины, раскаяние, наличие на иждивении маленького ребёнка, молодой возраст. Отягчающих обстоятельств не установлено.



- Баунтовский районный суд признал гр. М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264.1 УК РФ, назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. Осуждённый также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, а автомобиль конфискован в доход государства, - сообщает пресс-служба суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.





