В Забайкалье возбудили уголовное дело о контрабанде леса на 14 млн

Происшествия, Фото: из архива

Незаконно вывезли границу более 2,4 тысяч кубометров древесины



В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 14 млн рублей.



Установлено, что в период с 2020 года по 2022 год фирма через незаконно вывезла из страны свыше 2,4 тысяч кубометров леса из сибирской лиственницы на сумму свыше 14 млн рублей.



- Происхождение древесины в установленном законом порядке не подтверждено, в таможенные декларации экспортёром внесены недостоверные сведения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Уголовное дело возбудили по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере». Ход расследования дела находится на контроле транспортной прокуратуры.





