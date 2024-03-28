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Забайкалец хотел приготовить чай и устроил пожар на 50 гектарах

Забайкалец хотел приготовить чай и устроил пожар на 50 гектарах
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Мужчина развёл костёр

В Забайкальском крае установили виновного в ландшафтном пожаре площадью 50 гектаров. Он случился 25 марта недалеко от села Александровка, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выяснилось, что мужчина развёл костёр, чтобы приготовить чай. Ветром огонь моментально разнесло на сухую траву на большой площади. Попытки самостоятельного тушения не увенчались успехом, и мужчина позвонил пожарным.

Возгорание ликвидировали на площади 50 гектаров двенадцатью огнеборцами. Так как в Читинском районе на 25 марта уже действовал особый противопожарный режим, забайкалец оштрафован на 10 тысяч рублей.

С 28 марта в 25 муниципальных образованиях Забайкальского действует особый противопожарный режим.

пожар

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