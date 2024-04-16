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В Бурятии заметили краснокнижных чёрных грифов

В Бурятии заметили краснокнижных чёрных грифов
Общество,  Фото:национальный парк «Тункинский»
Обычно нацпарк для этих птиц – лишь временное место обитания

Чёрных грифов заметили в Тункинском национальном в парке 14 апреля. Видео опубликовали в телеграм-канале нацпарка. На видео попали несколько птиц, они кружили над водоёмами.

В Тункинском национальном парке грифы кочующий вид, но известен случай гнездования в окрестностях посёлка Монды.

Включён в Красную книгу РФ и Республики Бурятия.



Чёрный гриф — одна из самых крупных хищных птиц, её вес составляет около 12 кг, размах крыльев – 2,5-3 метра. В дикой природе гриф живёт около 50 лет.

Гриф является природным санитаром – он питается в основном падалью, предотвращая распространение опасных заболеваний и инфекций.

Характерной чертой вида является отсутствие оперения на голове и длинной шее – благодаря этому птице удаётся не пачкаться во время трапез. Кроме того, гриф обладает крепким крючковатым клювом, способным разрывать прочные ткани павших животных.

Грифы обладают феноменальным зрением, они с огромной высоты видят даже небольших животных, лежащих на земле, но если животное ещё живо — они не трогают его.



национальный парк

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