В Бурятии заметили краснокнижных чёрных грифов









Чёрный гриф — одна из самых крупных хищных птиц, её вес составляет около 12 кг, размах крыльев – 2,5-3 метра. В дикой природе гриф живёт около 50 лет.



Гриф является природным санитаром – он питается в основном падалью, предотвращая распространение опасных заболеваний и инфекций.



Характерной чертой вида является отсутствие оперения на голове и длинной шее – благодаря этому птице удаётся не пачкаться во время трапез. Кроме того, гриф обладает крепким крючковатым клювом, способным разрывать прочные ткани павших животных.



Грифы обладают феноменальным зрением, они с огромной высоты видят даже небольших животных, лежащих на земле, но если животное ещё живо — они не трогают его.









Чёрных грифов заметили в Тункинском национальном в парке 14 апреля. Видео опубликовали в телеграм-канале нацпарка. На видео попали несколько птиц, они кружили над водоёмами.В Тункинском национальном парке грифы кочующий вид, но известен случай гнездования в окрестностях посёлка Монды.Включён в Красную книгу РФ и Республики Бурятия.