В Бурятии насчитали более двух тысяч соболей

В «Заповеднои Подлеморье» подвели итоги зимнего маршрутного учёта



Зимний маршрутный учёт диких животных на территориях Баргузинского заповедника, Забайкальского национального парка и Фролихинского заказника для ФГБУ «Заповедное Подлеморье» завершён. Это мероприятие традиционно остаётся самым масштабным мероприятием по мониторингу животного мира.



Так, учётчики на своих охотничьих камусных лыжах преодолели 1782 км, а также около 1000 км пройдено на снегоходах. Отработали 71 маршрут. Всего в учётах приняло участие 21 человек. В лидерах – старшие научные сотрудники Вадим Козулин и Александр Бурдуковский, которые прошли по 205 км на 17 маршрутах.



Они записывали суточные следы на снегу, которые оставляют соболи, зайцы, лисицы, волки, белки, лоси, северные олени и другие животные. Медведь в это время обычно спит.



- Знание числа встреч следов на расстояние маршрута (показатель учёта) позволяет нам произвести расчёт общей численности зверей на учётной площади, коими и являются наши территории, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Согласно подведённым итогам, в Заповедном Подлеморье обитают примерно 2 662 белки, 2 115 соболей, 2 059 зайцев, 346 лосей, 281 лисица, 214 горностаев, 140 особей кабарги, 75 диких северных оленей, 74 благородных оленя, 7 волков, 6 росомах и 3 рыси.



- Интересно, что в этом году никто не зарегистрировал во время учёта американскую норку. Вероятно, она не выносит высокой численности соболя. По многим рекам и побережью Байкала попутно нами была зарегистрирована выдра. Удивительной находкой стала небольшая группа косуль, оставшаяся зимовать в Баргузинском заповеднике. Обычно косули избегают таких глубокоснежных территорий: мигрируют туда, где снега меньше. Единственный молодой кабанчик, зарегистрированный фотоловушкой осенью прошлого года, так и не встретился. Может, ушёл, а может, пополнил собой жировые запасы медведя. Так что кабана в Заповедном Подлеморье, можно сказать, нет, - сообщил старший научный сотрудник Андрей Разуваев.



Зато популяция лося за последние десяток лет заметно возросла. Но в целом зимнее «Подлеморье» остаётся «страной» баргузинского соболя.





