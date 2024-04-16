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В Бурятии насчитали более двух тысяч соболей

В Бурятии насчитали более двух тысяч соболей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В «Заповеднои Подлеморье» подвели итоги зимнего маршрутного учёта

Зимний маршрутный учёт диких животных на территориях Баргузинского заповедника, Забайкальского национального парка и Фролихинского заказника для ФГБУ «Заповедное Подлеморье» завершён. Это мероприятие традиционно остаётся самым масштабным мероприятием по мониторингу животного мира.

Так, учётчики на своих охотничьих камусных лыжах преодолели 1782 км, а также около 1000 км пройдено на снегоходах. Отработали 71 маршрут. Всего в учётах приняло участие 21 человек. В лидерах – старшие научные сотрудники Вадим Козулин и Александр Бурдуковский, которые прошли по 205 км на 17 маршрутах.

Они записывали суточные следы на снегу, которые оставляют соболи, зайцы, лисицы, волки, белки, лоси, северные олени и другие животные. Медведь в это время обычно спит.

- Знание числа встреч следов на расстояние маршрута (показатель учёта) позволяет нам произвести расчёт общей численности зверей на учётной площади, коими и являются наши территории, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Согласно подведённым итогам, в Заповедном Подлеморье обитают примерно 2 662 белки, 2 115 соболей, 2 059 зайцев, 346 лосей, 281 лисица, 214 горностаев, 140 особей кабарги, 75 диких северных оленей, 74 благородных оленя, 7 волков, 6 росомах и 3 рыси.

- Интересно, что в этом году никто не зарегистрировал во время учёта американскую норку. Вероятно, она не выносит высокой численности соболя. По многим рекам и побережью Байкала попутно нами была зарегистрирована выдра. Удивительной находкой стала небольшая группа косуль, оставшаяся зимовать в Баргузинском заповеднике. Обычно косули избегают таких глубокоснежных территорий: мигрируют туда, где снега меньше. Единственный молодой кабанчик, зарегистрированный фотоловушкой осенью прошлого года, так и не встретился. Может, ушёл, а может, пополнил собой жировые запасы медведя. Так что кабана в Заповедном Подлеморье, можно сказать, нет, - сообщил старший научный сотрудник Андрей Разуваев.

Зато популяция лося за последние десяток лет заметно возросла. Но в целом зимнее «Подлеморье» остаётся «страной» баргузинского соболя.


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