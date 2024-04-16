16 апреля

15 апреля

Популярное

Жительница Бурятии отметила 95-летие

Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество,  Фото:администрация МО «Кижингинский район»
У Софьи Семёновны Ананьиной пять детей, 13 внуков и 23 правнука

Жительницу Кижингинского района Бурятии Софью Семёновну Ананьину поздравили с 95-летием.

Софья Семёновна родилась 15 апреля 1929 года в селе Тором Кижингинского района. После окончания Чесанской семилетней школы в тяжёлые, послевоенные годы начала работать в колхозе, собирала колосья пшеницы, ухаживала за скотом. В 1952 году принята рабочей Кижингинского маслозавода.

В 1962 году была назначена инспектором военно- учётного стола Чесанского сельсовета Кижингинского района. В 1963 году переведена счетоводом- кассиром Чесанского сельсовета, где работала вплоть до выхода на пенсию.

- За многолетний, добросовестный труд Софья Семеновна награждена многочисленными грамотами района и республики. Является ветераном тыла и труда. Награждена юбилейными медалями к 50-летию, 60-летию, 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили в администрации МО «Кижингинский район».

Вместе с супругом Ильёй Махлуевичем Егоровым воспитали пятерых детей. На сегодня у неё 13 внуков и 23 правнука.
долгожитель юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии насчитали более двух тысяч соболей
В Бурятии насчитали более двух тысяч соболей
Общество, 16.04.2024
В «Заповеднои Подлеморье» подвели итоги зимнего маршрутного учёта
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество, 16.04.2024
У Софьи Семёновны Ананьиной пять детей, 13 внуков и 23 правнука
В Бурятии из-за паводка проверку начала прокуратура
В Бурятии из-за паводка проверку начала прокуратура
Общество, 16.04.2024
Надзорное ведомство запустило также горячую линию
В городе в Бурятии на въезде в лес установили шлагбаумы
В городе в Бурятии на въезде в лес установили шлагбаумы
Общество, 16.04.2024
Это связано с действием особого противопожарного режима
Председатель горсовета Улан-Удэ защитил себя от клещей
Председатель горсовета Улан-Удэ защитил себя от клещей
Общество, 16.04.2024
Чимит Бальжинимаев поставил прививку от клещевого энцефалита
Основатель первой династии врачей района Бурятии отметила 90-летие
Основатель первой династии врачей района Бурятии отметила 90-летие
Общество, 16.04.2024
Долгоржап Ламажаповну Дашиеву поздравили коллеги и близкие 
Знамя Академии ФСИН России погрузили на дно Байкала в Бурятии
Знамя Академии ФСИН России погрузили на дно Байкала в Бурятии
Общество, 16.04.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со льда Байкала
Жительница Бурятии забрала братьев и сестру из соццентра
Жительница Бурятии забрала братьев и сестру из соццентра
Общество, 16.04.2024
Дети попали в центр помощи прошлым летом 
В Прибайкальском нацпарке временно не работает подъёмник
В Прибайкальском нацпарке временно не работает подъёмник
Общество, 16.04.2024
До конца месяца подъёмник на техническом обслуживании 
В Забайкальском нацпарке готовы к борьбе с лесными пожарами
В Забайкальском нацпарке готовы к борьбе с лесными пожарами
Общество, 16.04.2024
Состоялся смотр готовности к ликвидации природных пожаров
В Улан-Удэ разгребли зловонную помойку возле школы
В Улан-Удэ разгребли зловонную помойку возле школы
Общество, 16.04.2024
С кучами мусора на Шишковке разобрались за пару дней
Первые буддийские карусели доставили в бурятский дацан
Первые буддийские карусели доставили в бурятский дацан
Общество, 16.04.2024
Все работы по этому проекту планируют завершить до 1 мая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^