В райцентре в Бурятии люди остались без детской площадки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Им посоветовали ходить с ребятишками на соседнюю улицу



В Хориске жалуются на нехватку детских площадок. Жильцам домов на улице Новая, Звёздная, Молодёжная и Степная негде гулять со своими ребятишками. Люди попросили власти оборудовать для них хотя бы одну игровую зону



Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев сообщил, что для проживающих в восточной части села по программе «1000 дворов» сделали детскую и спортивную зоны на улице Комсомольская. Сельчан попросили пользоваться ими.



- В планах – продолжить развитие этой площадки, дополнительно установить спортивные, оборудовать дорожки и сделать озеленение, – цитирует сельского главу «Хоринск-инфо.24/7».

