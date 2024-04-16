В райцентре в Бурятии люди остались без детской площадки

Им посоветовали ходить с ребятишками на соседнюю улицу
В Хориске жалуются на нехватку детских площадок. Жильцам домов на улице Новая, Звёздная, Молодёжная и Степная негде гулять со своими ребятишками. Люди попросили власти оборудовать для них хотя бы одну игровую зону
Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев сообщил, что для проживающих в восточной части села по программе «1000 дворов» сделали детскую и спортивную зоны на улице Комсомольская. Сельчан попросили пользоваться ими.
- В планах – продолжить развитие этой площадки, дополнительно установить спортивные, оборудовать дорожки и сделать озеленение, – цитирует сельского главу «Хоринск-инфо.24/7».
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Общество, Фото:
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