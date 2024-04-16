В Прибайкальском нацпарке временно не работает подъёмник

До конца месяца подъёмник на техническом обслуживании



На маршруте Прибайкальского национального парка «Камень Черского» закрыт подъёмник. Оборудование на техническом обслуживании, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



По данным организации-владельца, кресельная надземная канатная дорога возобновит работу 30 апреля.



- До этой даты попасть на смотровую площадку можно будет пешком по дороге с твёрдым покрытием, на которой расположены информационные стенды, качели и пикниковые точки, - отметили в «Заповедном Прибайкалье».



