До конца месяца подъёмник на техническом обслуживании
На маршруте Прибайкальского национального парка «Камень Черского» закрыт подъёмник. Оборудование на техническом обслуживании, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
По данным организации-владельца, кресельная надземная канатная дорога возобновит работу 30 апреля.
- До этой даты попасть на смотровую площадку можно будет пешком по дороге с твёрдым покрытием, на которой расположены информационные стенды, качели и пикниковые точки, - отметили в «Заповедном Прибайкалье».
В Прибайкальском нацпарке временно не работает подъёмник
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