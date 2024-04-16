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В Бурятии из-за паводка проверку начала прокуратура

В Бурятии из-за паводка проверку начала прокуратура
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Надзорное ведомство запустило также горячую линию

Проверочные мероприятия организовала прокуратура Бурятии в связи с паводковой ситуацией в регионе.

По поручению прокурора республики Михаила Филичева организованы проверки в Иволгинском, Прибайкальском районах, Советском районе Улан-Удэ, где наблюдается подтопление территорий.

- На местах прокуроры оценивают действия органов и организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение последствий стихийного бедствия. Особое внимание обращено на проведение мероприятий по предотвращению, снижению и ликвидации негативных последствий паводка, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Проведены приёмы граждан, проживающих в зоне подтопления. По принятым обращениям организовано проведение проверок.

В прокуратуре Бурятии запустили горячую линию по вопросам обеспечения прав граждан, пострадавших в результате паводков. Обращаться можно по телефонам 8 (3012) 21-44-98, 8-914-980-03-71.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 16 апреля из-за сложной паводковой обстановки ввели режим ЧС межмуниципального характера. Он действует на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов. На сегодня в республике уже порядка 600 подтопленных приусадебных участков, затоплен также ряд жилых домов.
прокуратура паводок

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