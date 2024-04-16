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В бывшем купеческом городе в Бурятии устали жить без туалета

В бывшем купеческом городе в Бурятии устали жить без туалета
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные потребовали сделать уборную в центре Кяхты

В Кяхте опять проблемы с туалетами. В группе «Кяхта-инфо.24/7» недавно задались вопросом, почему в центре города нет отхожего места. «Нужно сделать там уборную – центр есть центр. Приезжают из деревни и даже сходить негде», – рассказали местные жители.

В городской администрации пояснили, что трубы водоснабжения там перемёрзли и работы по их разморозке продлятся до мая. А после клозет начнёт функционировать около кафе на улице Банзарова.

Минувшим летом в telegram-канале «Blog Kyakhta» выложили видео, сделанное в районном центре. На камеру засняли общественный туалет за 3 миллиона 600 тысяч рублей, который оказался закрыт. Посетитель, пришедший, судя по всему, справить нужду, наткнулся на запертую дверь, хотя обед по расписанию – с 13:00 до 14:00, а на часах было лишь 12:20.

Случается, конечно, всякое, но у этого сортира есть интересная предыстория. Он не работал и в прошлом апреле посреди белого дня, когда в Кяхту приезжал депутат Народного Хурала Тумэн Дондоков.

Вообще таких уборных в Бурятии, как утверждал народный избранник, на тот момент было 11, и каждая из них обошлась казне в 3 миллиона 600 тысяч рублей.

- На 40 миллионов построили 11 туалетов. Мы приехали в Кяхтинский район – посмотреть, как работает один из них, – пояснил он. – Скважины никакой здесь нет. Электричество, видимо, подвели.

Депутат задался вопросом, зачем вообще потребовалось устанавливать такой дорогостоящий объект, если толку от него никакого. И сравнил его стоимость и цены на жильё для сирот. И вот через пару месяцев выяснилось, что отхожее место опять простаивает. Кяхтинцы не могли понять, функционирует ли дорогущий туалет вообще.

Любопытно, что весной он как по волшебству гостеприимно распахнул свои двери после визита сотрудника районной администрации. Тогда нашлось и объяснение «простою» – «закончилась вода». Её пообещали привезти и повесить график работы прямо у входа – «чтобы люди знали».

Видео с комментариями властей изрядно повеселило пользователей соцсетей. Многие раскритиковали его, назвав излишне постановочным, а сам туалет – туалетом Шрёдингера, который работает только когда приезжают чиновники.


туалеты

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