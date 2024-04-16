16 апреля

15 апреля

Популярное

Связанного с Бурятией известного блогера отправили под домашний арест за уклонение от налогов

Связанного с Бурятией известного блогера отправили под домашний арест за уклонение от налогов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Дмитрий Портнягин задолжал государству более 124 миллионов рублей

Известного блогера, предпринимателя и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина накануне отправили под домашний арест по решению Тверского суда Москвы. С соответствующим ходатайством туда обратилось следствие. Как говорится на официальном сайте суда, бизнесмена обвиняют в двух преступлениях – по части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путём»).

Пока эта мера пресечения будет действовать до 10 июня – то есть один месяц и 28 суток. Всё это время блогер не может покидать жильё без письменного разрешения следователя. Исключение – если ему вдруг понадобится медицинская помощь. Также под табу – использование Интернета и других средств связи и общение с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу (помимо защитника, близких и людей, проживающих с ним совместно по адресу содержания под арестом)

По версии следствия, Дмитрий и его жена в течение двух лет – с 2018 по 2020 год – не уплатили налоги на 124 миллиона рублей. Позднее, по данным СК, они перевели 91 миллион на счета третьих юридических лиц. Кроме того, из-за просрочки у супругов образовалась задолженность по пеням и штрафам ещё на 64 миллиона.

На минувшей неделе, 11 апреля, в следкоме сообщили о возбуждении дела в отношении против Дмитрия. У предпринимателя, в принадлежащих ему бизнес-клубе и банном комплексе устроили обыски. Самого его задержали в Ростове-на-Дону и доставили на допрос в СКР. Подробности блогер сам рассказал в соцсетях.

- В 7:00 по московскому времени в мой дом, офис и на дачу приехали оперативники с обысками. Задержали супругу Екатерину. Уголовное дело завели по статье 198 – уклонение физического лица от налогов и сборов. Это очень странно, потому что основное тело долга без каких-либо вопросов было полностью погашено в августе 2022-го. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не согласились и вышли на суд. Считаю, что это моя гражданская позиция – притом, что я никуда не убегаю. Более того, я вернулся домой, в Россию, чтобы продолжать своё дело и быть полезным стране в такое сложное время.

Блогер решил целиком погасить задолженность в 65 миллионов. И напомнил, что он вместе со своим фондом и представителями Народного фронта уже восемь раз бывал в зоне СВО. А ещё Дмитрий выразил надежду, что это недоразумение и его жену скоро отпустят.

После допроса девушку в самом деле отправили домой. Она проходит подозреваемой по делу. Позднее в подмосковном управлении следственного комитета подтвердили, что Портнягин полностью погасил долги, пишет РБК.

На заседании следователь заявил, что у предпринимателя и членов его семьи есть вид на жительство в ОАЭ, а сам он выступал в поддержку Украины. Адвокат же сообщил: блогер пожертвовал свыше 45 миллионов на нужды наших бойцов, участвующих в спецоперации. 

После суда Портнягин отметил, что хочет стать политиком.
 
- Возьму себе отпуск на время домашнего ареста, побуду с сыном. Я всё равно себя считаю свободным предпринимателем и буду продолжать благотворительность, помогать бойцам СВО. Мы закрыли абсолютно все долги. На сегодняшний день государству в виде денег я не должен ничего. Сегодня из этого зала суда вышел, возможно, не только предприниматель, но и будущий политик, который будет за своего президента, будет развивать нашу страну, – цитируют Портнягина федеральные СМИ.

Сам Дмитрий родился в Тынде, но он тесно связан и с Бурятией. Летом 2019-го предприниматель выложил в своём блоге фото с буузами и признался в любви к этому национальному блюду.
 
- На самом деле все мои родственники – что по маминой, что с папиной линии – живут в Улан-Удэ. Мама и сестра родились там, а я – в Тынде на Дальнем Востоке. Каждое лето летали в гости к нашим родственникам в Улан-Удэ. И наше семейное традиционное блюдо – буузы. Мама часто мне их готовит. Так что всем, кто из Улан-Удэ, всем бурятам – огромный привет, – написал тогда Портнягин.
налоги уголовное дело блогеры домашний арест

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии опубликовали видео взрывов льда на Селенге
В Бурятии опубликовали видео взрывов льда на Селенге
Общество, 16.04.2024
На сегодня в республике подтоплено более 470 участков
Связанного с Бурятией известного блогера отправили под домашний арест за уклонение от налогов
Связанного с Бурятией известного блогера отправили под домашний арест за уклонение от налогов
Общество, 16.04.2024
Дмитрий Портнягин задолжал государству более 124 миллионов рублей
Через Бурятию из Ирана пытались провезти более 40 тысяч килограммов подозрительной баранины
Через Бурятию из Ирана пытались провезти более 40 тысяч килограммов подозрительной баранины
Общество, 16.04.2024
Иностранцы направлялись с небезопасным мясом в соседнюю Монголию
В райцентре в Бурятии люди остались без детской площадки
В райцентре в Бурятии люди остались без детской площадки
Общество, 16.04.2024
Им посоветовали ходить с ребятишками на соседнюю улицу
Огромный наличник в центре Улан-Удэ основательно запустили
Огромный наличник в центре Улан-Удэ основательно запустили
Общество, 16.04.2024
Он покрылся пылью и грязью и малость пообтрепался
Труженице тыла из Бурятии исполнилось 95 лет
Труженице тыла из Бурятии исполнилось 95 лет
Общество, 16.04.2024
«Когда мужчин в деревне не осталось, на уборке урожая начали работать и мы», - вспоминает она
В Улан-Удэ жильцам многоэтажки не дали попрощаться с «управляшкой»
В Улан-Удэ жильцам многоэтажки не дали попрощаться с «управляшкой»
Общество, 16.04.2024
Они захотели отказаться от УК безо всяких оснований
В Бурятии на реке Селенга вновь взорвут лёд
В Бурятии на реке Селенга вновь взорвут лёд
Общество, 16.04.2024
Сейчас проводится осмотр участков
«Донорство безопасно и почётно!»: В Бурятии почти три тысячи почётных доноров
«Донорство безопасно и почётно!»: В Бурятии почти три тысячи почётных доноров
Общество, 16.04.2024
20 апреля отмечается Национальный день донора крови
Пьянка мужа лишила жительницу Улан-Удэ автомобиля
Пьянка мужа лишила жительницу Улан-Удэ автомобиля
Общество, 16.04.2024
«Шестёрку» конфисковали в доход государства
На Селенге в пригороде Улан-Удэ взорвали лёд
На Селенге в пригороде Улан-Удэ взорвали лёд
Общество, 16.04.2024
Затор на реке стал причиной серьёзного паводка

В Бурятии северянам захотелось ездить по нормальным дорогам
В Бурятии северянам захотелось ездить по нормальным дорогам
Общество, 16.04.2024
Люди заявили, что они превратились в кашу
В улан-удэнском аэропорту отмывают «прощальные ладошки»
В улан-удэнском аэропорту отмывают «прощальные ладошки»
Общество, 16.04.2024
Пассажиры любят прощаться через стекло 
В Бурятии заметили краснокнижных чёрных грифов
В Бурятии заметили краснокнижных чёрных грифов
Общество, 16.04.2024
Обычно нацпарк для этих птиц – лишь временное место обитания  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^