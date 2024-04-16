Связанного с Бурятией известного блогера отправили под домашний арест за уклонение от налогов



Известного блогера, предпринимателя и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина накануне отправили под домашний арест по решению Тверского суда Москвы. С соответствующим ходатайством туда обратилось следствие. Как говорится на официальном сайте суда, бизнесмена обвиняют в двух преступлениях – по части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путём»).



Пока эта мера пресечения будет действовать до 10 июня – то есть один месяц и 28 суток. Всё это время блогер не может покидать жильё без письменного разрешения следователя. Исключение – если ему вдруг понадобится медицинская помощь. Также под табу – использование Интернета и других средств связи и общение с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу (помимо защитника, близких и людей, проживающих с ним совместно по адресу содержания под арестом)



По версии следствия, Дмитрий и его жена в течение двух лет – с 2018 по 2020 год – не уплатили налоги на 124 миллиона рублей. Позднее, по данным СК, они перевели 91 миллион на счета третьих юридических лиц. Кроме того, из-за просрочки у супругов образовалась задолженность по пеням и штрафам ещё на 64 миллиона.



На минувшей неделе, 11 апреля, в следкоме сообщили о возбуждении дела в отношении против Дмитрия. У предпринимателя, в принадлежащих ему бизнес-клубе и банном комплексе устроили обыски. Самого его задержали в Ростове-на-Дону и доставили на допрос в СКР. Подробности блогер сам рассказал в соцсетях.



- В 7:00 по московскому времени в мой дом, офис и на дачу приехали оперативники с обысками. Задержали супругу Екатерину. Уголовное дело завели по статье 198 – уклонение физического лица от налогов и сборов. Это очень странно, потому что основное тело долга без каких-либо вопросов было полностью погашено в августе 2022-го. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не согласились и вышли на суд. Считаю, что это моя гражданская позиция – притом, что я никуда не убегаю. Более того, я вернулся домой, в Россию, чтобы продолжать своё дело и быть полезным стране в такое сложное время.



Блогер решил целиком погасить задолженность в 65 миллионов. И напомнил, что он вместе со своим фондом и представителями Народного фронта уже восемь раз бывал в зоне СВО. А ещё Дмитрий выразил надежду, что это недоразумение и его жену скоро отпустят.



После допроса девушку в самом деле отправили домой. Она проходит подозреваемой по делу. Позднее в подмосковном управлении следственного комитета подтвердили, что Портнягин полностью погасил долги, пишет РБК.



На заседании следователь заявил, что у предпринимателя и членов его семьи есть вид на жительство в ОАЭ, а сам он выступал в поддержку Украины. Адвокат же сообщил: блогер пожертвовал свыше 45 миллионов на нужды наших бойцов, участвующих в спецоперации.





После суда Портнягин отметил, что хочет стать политиком.



- Возьму себе отпуск на время домашнего ареста, побуду с сыном. Я всё равно себя считаю свободным предпринимателем и буду продолжать благотворительность, помогать бойцам СВО. Мы закрыли абсолютно все долги. На сегодняшний день государству в виде денег я не должен ничего. Сегодня из этого зала суда вышел, возможно, не только предприниматель, но и будущий политик, который будет за своего президента, будет развивать нашу страну, – цитируют Портнягина федеральные СМИ.



Сам Дмитрий родился в Тынде, но он тесно связан и с Бурятией. Летом 2019-го предприниматель выложил в своём блоге фото с буузами и признался в любви к этому национальному блюду.



- На самом деле все мои родственники – что по маминой, что с папиной линии – живут в Улан-Удэ. Мама и сестра родились там, а я – в Тынде на Дальнем Востоке. Каждое лето летали в гости к нашим родственникам в Улан-Удэ. И наше семейное традиционное блюдо – буузы. Мама часто мне их готовит. Так что всем, кто из Улан-Удэ, всем бурятам – огромный привет, – написал тогда Портнягин.