16 апреля

15 апреля

Популярное

Знамя Академии ФСИН России погрузили на дно Байкала в Бурятии

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со льда Байкала

Знамя Академии ФСИН России погрузили на дно озера Байкал. Мероприятие прошло 15 апреля в селе Посольское Кабанского района Бурятии. Погружение приурочили к двум юбилейным датам - 145-летию со дня создания уголовно-исполнительной системы и 90-летию Академии ФСИН.

- 12 марта праздновали юбилей – 145-летие со дня создания уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, также этот год совпал с празднованием академии ФСИН России, нашего флагмана образовательных учреждений, ему исполнилось 90 лет. В связи с этим по согласованию с МЧС России, при поддержке Байкальского-поисково спасательного отряда, мы сегодня проводим акцию по погружению знамени на дно Байкала, - прокомментировал «Байкал-Daily» заместитель начальника УФИН России по Бурятии Евгений Слабухин.

Водолазная бригада погрузилось со знаменем на глубину более 15 метров.

- На сегодняшний день под эгидой юбилея флаги УИС были подняты на гору Эльбрус сотрудниками спецназа, а также одно из копий знамени отправилось в космос на МКС. Это произошло 12 марта, - отметил Евгений Слабухин.

Справка:

Академия ФСИН России находится в Рязани. Ведёт свою историю с 1934 года, когда по приказу Московского управления НКВД были образованы Рязанские курсы по подготовке участковых инспекторов милиции. За эти годы неоднократно менялись название и ведомственная принадлежность, но основная сфера деятельности выпускников определялась уголовно-исполнительными учреждениями. Нынешнее название – Академия права и управления ФСИН России – носит с 2005 года.

Сейчас проводится обучение по следующим направлениям: «Правоохранительная деятельность», «Юрисприденция», «Социальная работа», «Психология служебной деятельности», «Тыловое обеспечение», «Экономическая безопасность».



УФСИН Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии насчитали более двух тысяч соболей
В Бурятии насчитали более двух тысяч соболей
Общество, 16.04.2024
В «Заповеднои Подлеморье» подвели итоги зимнего маршрутного учёта
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество, 16.04.2024
У Софьи Семёновны Ананьиной пять детей, 13 внуков и 23 правнука
В Бурятии из-за паводка проверку начала прокуратура
В Бурятии из-за паводка проверку начала прокуратура
Общество, 16.04.2024
Надзорное ведомство запустило также горячую линию
В городе в Бурятии на въезде в лес установили шлагбаумы
В городе в Бурятии на въезде в лес установили шлагбаумы
Общество, 16.04.2024
Это связано с действием особого противопожарного режима
Председатель горсовета Улан-Удэ защитил себя от клещей
Председатель горсовета Улан-Удэ защитил себя от клещей
Общество, 16.04.2024
Чимит Бальжинимаев поставил прививку от клещевого энцефалита
Основатель первой династии врачей района Бурятии отметила 90-летие
Основатель первой династии врачей района Бурятии отметила 90-летие
Общество, 16.04.2024
Долгоржап Ламажаповну Дашиеву поздравили коллеги и близкие 
Знамя Академии ФСИН России погрузили на дно Байкала в Бурятии
Знамя Академии ФСИН России погрузили на дно Байкала в Бурятии
Общество, 16.04.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со льда Байкала
Жительница Бурятии забрала братьев и сестру из соццентра
Жительница Бурятии забрала братьев и сестру из соццентра
Общество, 16.04.2024
Дети попали в центр помощи прошлым летом 
В Прибайкальском нацпарке временно не работает подъёмник
В Прибайкальском нацпарке временно не работает подъёмник
Общество, 16.04.2024
До конца месяца подъёмник на техническом обслуживании 
В Забайкальском нацпарке готовы к борьбе с лесными пожарами
В Забайкальском нацпарке готовы к борьбе с лесными пожарами
Общество, 16.04.2024
Состоялся смотр готовности к ликвидации природных пожаров
В Улан-Удэ разгребли зловонную помойку возле школы
В Улан-Удэ разгребли зловонную помойку возле школы
Общество, 16.04.2024
С кучами мусора на Шишковке разобрались за пару дней
Первые буддийские карусели доставили в бурятский дацан
Первые буддийские карусели доставили в бурятский дацан
Общество, 16.04.2024
Все работы по этому проекту планируют завершить до 1 мая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^