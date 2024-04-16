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Улан-Удэ оккупировали банды, бомбардирующие дома и автомобили камнями

Улан-Удэ оккупировали банды, бомбардирующие дома и автомобили камнями
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Несовершеннолетние пуляют их прямо в окна

В столице Бурятии набирает нездоровую популярность опасная забава – юные горожане бьют окна в жилых домах. Они оккупировали, в частности, в СНТ «Пионер-2». О малолетних хулиганах рассказали недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Ладно первое время я терпел, но это уже ни в какие ворота не лезет! – сообщил местный житель, пожелавший сохранить анонимность. – Было около 10-15 человек. На вид – школьники, 6-7 класс. Сначала кидали камни в сам дом, потом начали каждый день приходить и бить мне окна.

Родителей попросили следить за своими детьми. Судя по комментариям к публикации, школьники орудуют на улице Гарнаева в Загорске и в микрорайоне Восточный.

- В проезжающие авто кидают периодически камни. Новую забаву нашли. Не думаю, что родителям есть дело до того, чем занимаются  их дети. У кого-то от бездействия скоро могут не выдержать нервы, – считают подписчики.

Пострадавшим посоветовали снимать вредителей на камеру и отправлять видео в полицию, чтобы за них взялись уже правоохранительные органы.

Тревогу в том же сообществе забили в конце января. Одна из подписчиц заявила, что школьники – предположительно, ученики СОШ № 19 – бросают камни прямо в окна ближайших жилых домов. Неизвестный автор тогда поведала, что одно в её квартире уже разбили.

- Естественно, за руку поймать не успела. Прошу донести до своих детей, что нельзя кидать камни в окна, – обратилась улан-удэнка к отцам-матерям школьников. – Я в декрете и почти всё время дома. Может, и раньше так делали, просто не знала об этом. Квартира угловая, на первом этаже. Какой-то мальчик бросил камень, я выглянула, а он побежал. Решила посмотреть в другое окно куда, а он в этот момент тоже кидает туда камень и снимает это на телефон. У меня нет слов.

Как утверждала автор публикации, другой ребёнок (а около дома в тот момент собралась целая компания) пытался проделать то же самое следом за товарищем, но безуспешно.

- Записала на видео их компанию, когда они убегали, но какой смысл? Даже если я их найду, им ничего за это не будет. Только свои время и нервы потрачу. К слову, окна в квартире деревянные, – заключила наша землячка.

Её негодование разделяли и другие посетители паблика. Некоторые призвали показать видео директору СОШ – мол, если это и правда ученики школы, кто-то их да узнает. А большинство настаивали на том, что нужно сразу идти в полицию.

- Напишите заявление. Пусть родителей ищут, а те из своего кармана компенсируют вам ремонт стекла. Это нужно пресечь, иначе в следующий раз они начнут бросать камни в головы прохожих – в окна будет уже не очень интересно, – отметила ещё одна жительница бурятской столицы.

Кстати, есть версия, что несовершеннолетние делают это ради острых ощущений или ради «лайков» в соцсетях. Интернет-пользователи уверены, что они неспроста снимают процесс на свои смартфоны.
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