Первые буддийские карусели доставили в бурятский дацан

Буддийские карусели, а также скамейки, урны, два турника изготовлены, покрашены и доставлены в Курумканский дацан. Об этом накануне, 15 апреля, сообщил настоятель храма Еши Намжил лама (Олег Намжилов) в социальной сети.
- Рисунки для 12 изображений животных подобраны и нанесены. Железный остов нужно будет закопать в землю и залить бетоном. После того, как схватится бетон, высохнет, установить и закрепить карусели. Ждём, когда земля отойдёт и станет теплее. Планируем установить напротив дугана Тары, у изгороди, - поведал он.
О том, что на территории Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» появится детский уголок с двумя буддийскими каруселями, стало известно недавно. Настоятель дацана рассказал, что необычная идея принадлежит режиссёру одного из театров Улан-Удэ.
- Несколько лет назад он был у нас в гостях и делился своими мыслями. И предлагал построить такую карусель. Я пробовал это создать у себя в районе, но дальше разговоров тогда не пошло, – признался Олег Намжилов. – Однако идея мне очень нравилась, и я о ней не забывал.
Карусели с виду будут выглядеть как обычные детские. Однако здесь вместо лошадок – сиденья, на которых нанесены лики животных из 12-летнего буддийского астрологического цикла: по шесть на каждой карусели. В центре каждой установят молитвенный барабан – хурдэ. Карусель будет крутиться и заодно - вращаться барабан и благословлять детишек.
- Хотелось бы создать детский уголок в буддийском стиле. Думаю, что это хорошая мысль: занять детей полезными играми, попутно «заряжать» их и себя мантрами, видом дацана и т.д. Эта добродетель имеет очень весомую карму, потому что направлена не только для развития буддизма (установится хурдэ), но и послужит детям, их развитию, здоровью. Возможно, также поспособствует благому воспитанию. Надеюсь, что данный проект подхватят и другие, может, и реализуют в гораздо больших масштабах. Этот проект планируем завершить до 1 мая, - продолжил настоятель.
По поводу стоимости всего проекта, то она составляет 250 тысяч рублей. Спонсор оплатил половину (одна карусель стоит 125 тысяч). Также в дополнение к двум каруселям настоятель дацана решил установить две скамейки с урнами, турники. Это будет стоить ещё 92 000 рублей.
Сейчас идёт сбор средств, чтобы оплатить расходы, работы по проекту. Реквизиты для перечисления средств есть в группе дацана в ВК vk.com/kurumkan.datsan.