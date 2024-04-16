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Победительницы «Байкальской рыбалки»: «По капельке насобиралась большая удача»

Победительницы «Байкальской рыбалки»: «По капельке насобиралась большая удача»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участницы мероприятия, занявшие первое место, рассказали «Байкал-Daily» о себе, секретах своего успеха и о том, как распорядятся главным призом - внедорожником

Прошло полмесяца с масштабного мероприятия – «Байкальской рыбалки». Напомним, впервые за всю историю фестиваля выиграла женская команда, что стало неожиданностью для всех. Были сняты фоторепортажи, сюжеты про событие, но не было рассказано подробно про победительниц. Мы решили устранить это недоразумение.


Вот звёздный состав победившей команды «Леди Бур» - Юлия Вашкевич, Светлана Медведева, Лада Содномова и Наталья Фёдорова (капитан). «Байкал-Daily» удалось встретиться с тремя участницами, кроме капитана.

На вопрос, надеялись они на победу или нет, девушки отвечают: «И неожиданно, и ожидаемо. Мы, честно говоря, к этому стремились».

- Мы ехали с надеждой победить, у нас, у всех четверых, надежда внутри сидела – мы должны победить. Хотели просто очень сильно этого, - говорит Юлия Вашкевич.

Занимаются они рыболовным спортом уже на протяжении нескольких лет, постоянно ездят на соревнования. Дома у них – различные награды, медали. На «Байкальскую рыбалку» приехали впервые, перед состязанием участницы разработали свою тактику.

- Капитана выбрали девушку с лёгкой рукой, и она вытянула удачный номер. У каждого была своя задача – кто посильнее, тот бурил лунки. Света с Юлей очень хорошо забурились, я закормилась, - рассказывает Лада Содномова.

- Мы зашли, не метались по сектору – была точная в голове схема, - добавляет Светлана Медведева.

Тактика и расчёты оправдались: лидер в команде при жеребьёвке вытянула хороший сектор, а участницы слаженно отработали – без всяких перерывов на еду и отдых. «По капельке, по капельке насобиралась большая удача», - улыбаются они.

Близкие и родные девушек сначала не поверили в их победу, подумали, что те разыгрывают. «Мы говорим: ну, какие шутки, такими вещами не шутят, всё серьёзно», - вспоминают рыбачки счастливые моменты.

Потеряла голову

Состав команды неслучайный. Девушки крепко дружат уже давно, их объединяет много общего. И почти все рыбачат с детства. Юлия Вашкевич поделилась, что у неё рыбачил дед, отец, и она, будучи маленькой девочкой, бегала по утрам на речку с удочкой. В отличие от подружек Лада Содномова увлеклась этим относительно недавно.

- У меня небольшой опыт, просто поехала на речку, поймала пять гольянов и потеряла голову. Вот уже семь лет я ловлю рыбу без устали, - смеётся она.

С утверждением, что рыбалка – неженское занятие, категорически не согласны. «Раньше так считалось, наверное. А сейчас на «Байкальской рыбалке», вы посмотрите, было 39 женских команд. Были ещё смешанные команды», - выразила мнение Светлана Медведева.

О главном призе

Девушки продолжают разрывать шаблоны. Оказалось, они заядлые автомобилистки, отлично разбираются в технике, и выигранный автомобиль будут использовать для поездок на мероприятия.

- Мы уже на нём съездили на соревнования на Гусиное озеро. В субботу, 30 марта, была «Байкальская рыбалка», в следующую субботу у нас были спортивные соревнования. Мы сели да поехали. Так и будем ездить на состязания, на рыбалку, а потом решим, - говорит Светлана Медведева.

В ответ на вопрос, будут ли участвовать в следующей «Байкальской рыбалке» (возрастное ограничение 0+), отвечают утвердительно.
Байкальская рыбалка рыбаки рыбалка

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